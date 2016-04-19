4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali başladı

Bu yıl “Uyandırma Servisi: Günaydın” temasıyla gerçekleşen 4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali, bugün başladı. 4-18 yaş arası uluslararası sanatçıların katıldığı ve küratörlüğünü PASAJ Sanatçı İnisiyatifi’nin üstlendiği Çocuk ve Gençlik Bienali kapsamında düzenlenen sergiler, Antrepo I, Şehir Hatları Vapurları ve MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.

Kültür Servisi’nin haberine göre, Türkiye haricinde Avusturya, ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, İtalya, İsveç Hollanda, KKTC ve Suriye gibi ülkelerden de katılımın olduğu Bienal’de toplam 10 bin sanatçının işleri sergilenecek. İşbirliği yapılan 40'ın üzerinde STK’nın desteği ile mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, ceza ve tutukevlerinde bulunan çocuklar, Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı çocukların ve gençlerin sanat çalışmaları da izleyiciyle buluşacak. Bienal kapsamında aynı zamanda söyleşi, atölye, panel ve konferanslar; müzik, dans ve şiir okuma etkinlikleri; film ve video gösterimleri ve rehberli turlar düzenlenecek.

19 Nisan-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da izlenebilecek olan Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin diğer ayakları, 1-30 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa'da, 24 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında ise Hatay'da gerçekleştirilecek.

Bienal programına dair detaylar buradan incelenebilir.