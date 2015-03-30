4 Hüda-Par'lıyı öldürmekten tutuklanan kişi, o tarihte hastanede yatıyormuş!

Diyarbakır'da, geçen yıl 6- 8 Ekim'de yapılan Kobanê gösterilerinde çıkan olaylarda 4 Hüda-Par üyesinin öldürülmesi ile ilgili olarak 8 Aralık'ta tutuklanan B.D.'nin, 2 ile 24 Ekim tarihleri arasında Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü ortaya çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, B.D’nin avukatı Zeynep Biroğul, müvekkilinin hastane kayıtları ve raporları savcıya sunmalarına rağmen müvekkilinin tutuklandığını belirterek, "Müvekilimin olay tarihinde, sıkı bir şekilde demir parmaklıklar arkasından çıkıp olaylara karışması hayatın olağan akışına terstir. Kaldı ki; müvekilimin yüzde 45 engelli raporu vardır. Buna rağmen halen tutuklu bulunuyor" dedi. Daha önce 6- 8 Ekim olaylarında 4 Hüda-Par üyesinin öldürülmesinden tutuklanan bir kişinin, olay tarihinde cezaevinde olduğunun ortaya çıkmasından sonra, bu kez aynı olaydan 8 Aralık'tan beri tutuklu bulunan B.D.'nin de olay tarihlerinde Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Psikyatri servisinde yatarak tedavi gördüğü ortaya çıktı. 7 Ekim 2014 tarihinde Hür Dava Partisi üyeleri Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökyüz'ün öldürülmesine ilişkin savcılık tarafından 27'si tutuklu 34 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, dosyada yer alan belge ve raporlara göre, 8 Aralık'tan beri tutuklu bulunan B.D.'nin 2- 24 Ekim tarihleri arasında Hastanenin Psikyatri servisinde yattığı görüldü.

Belgeye göre olay tarihinde hastanede yatıyor

Dava dosyasının belgeleri arasında yer alan Diyarbakır Selehattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nden gönderilen belgelere göre B.D, 2- 24 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi Psikiyatri servisinde yatarak tedavi görmüş. Kayıtlara göre, hastanenin Psikiyatri servisine 2 Ekim'de yatışı yapılan B.D., 24 Ekim'de taburcu olmuş. Yine başka bir belgeye göre ise, B.D'ye hastaneden yüzde 45 engelli raporu verildiği görülüyor.

Cesetleri tekmelediği de iddia ediliyor

Hazırlanan iddianameye göre B.D., şüpheli olarak ifade veren S.Ç., ve gizli tanık 'Kanarya-1'in beyanları doğrultusunda elinde taş olduğu, Ahmet Dakak, Hasan Gökyüz, Riyat Güneş, Yasin Börü'nün öldürülmesi sırasında öldüren grup içerisinde bulunduğunu ve bina önünde yerde yatan cesetleri tekmelediği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Demir parmaklıklar arkasından nasıl çıkıp olaylara karışmış

Hastane kayıtlarına göre olay tarihinde Hastanenin Psikiyatri servisinde yatarak tedavi gördüğü ortaya çıkan B.D.'nin avukatı Zeynep Biroğul, müvekkilinin hastaneden gelen ve dosyaya giren raporlara göre olay tarihinden çok önceden hastanede yatarak tedavi gördüğünü söyledi. Yaşananları trajikomik olarak değerlendiren Avukat Biroğul şöyle dedi:

"Müvekilim 2- 24 Ekim tarihleri arasında Psikyatri servisinde yatarak tedavi görmüş. Psikiyatri gibi hastaların demir parmaklık arkasında tutulduğu ve sıkı bir güvenlik önleminin olduğu servisten çıkması hayatın olağan akışına terstir. Bunu savcıya söylememe ve kayıtları göstermeme rağmen tutuklanması kararı çıktı. Savcı bize, hastane görevlilerinin ifadelerini aldıklarını, ancak kimsenin şahsı hatırlamadığını söyledi. Ama, hastane görevlileri hastaneden biri ayrıldığında veya kaçtığında rapor tuttuklarını söylediler. Bu yönde bir rapor olmamasına rağmen, müvekilim 8 Aralık'tan beri boşuna içeride tutuluyor."

Olay tarihinde cezaevinde olan biride tutuklanmıştı

Diyarbakır'da 6- 8 Ekim olaylarında 4 Hüda-Par'lının öldürülmesi ile ilgili 18 Mart'ta tutuklanan A.A.A.'nin da olay tarihinde Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde olduğu ve cezaevinden 9 Ekim'de çıkmasına ve elindeki 'müddetname'ye rağmen tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Haberin basında yer alması üzerine söz konusu kişi 2 gün sonra tahliye edilmişti.