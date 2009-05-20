4 günde 8 milyon kök kenevir yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 260 kilogram esrar ile 8 milyon 123 bin 215 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-18 Mayıs tarihleri arasında ilçelerden temin edilen uyuşturucuyu batı illerine nakletmek üzere olan 3 ayrı suç organizasyonuna yönelik operasyonlardüzenlendi.



Söz konusu operasyonlarda 9 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, toplam 260 kilogram esrar ile 8 milyon 123 bin 215 kök Hint kenevirinin ele geçirdi.



Gözaltına alınan 9 kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

