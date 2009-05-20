T24 LogoT24 Logo
Yaşam

4 günde 8 milyon kök kenevir yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 4 gün içerisinde 260 kilogram esrar ile 8 milyon 123 bin 215 kök Hint keneviri ele geçirildi.

20 Mayıs 2009 03:00

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 260 kilogram esrar ile 8 milyon 123 bin 215 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-18 Mayıs tarihleri arasında ilçelerden temin edilen uyuşturucuyu batı illerine nakletmek üzere olan 3 ayrı suç organizasyonuna yönelik operasyonlardüzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda 9 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, toplam 260 kilogram esrar ile 8 milyon 123 bin 215 kök Hint kenevirinin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24