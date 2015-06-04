4 gün önce kaybolan milletvekili adayı yaralı halde bulundu

30 Mayıs'ta ortadan kaybolan Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı İbrahim Halil Göğüş, Gaziantep'te elleri kelepçelenmiş ve darp edilmiş şekilde bulundu. Şanlıurfa'da bağımsız milletvekili adayı olan Göğüş'ten haber alamayan yakınları, polise başvurmuş, bunun üzerine güvenlik güçleri milletvekili adayını bulmak için çalışma başlatmıştı.

Gaziantep-Nizip karayolunda gece saatlerinde yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce elleri plastik kelepçeyle bağlanmış halde bırakılan İbrahim Halil Göğüş'ü yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürülen Göğüş, acil serviste tedaviye alındı.

Bilinci açık ve şuuru yerinde olduğu öğrenilen Göğüş'ün, ilk ifadesinde yaşadıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Güvenlik güçleri, hastanede gözlem altında tutulan Adıyaman'ın Besni İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve ailesi İzmir'de, eşi ise Japonya'da yaşayan İbrahim Halil Göğüş'ü, kim ya da kimlerin alıkoyduğunu bulmak için çalışma başlattı.