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Şanlıurfa milletvekili adayı dün geceden beri kayıp

Jandarma, bağımsız milletvekili adayı 41 yaşındaki İbrahim Halil Göğüş’ü bulmak için çalışma başlattı

31 Mayıs 2015 22:11

Şanlıurfa'da bağımsız milletvekili adayı 41 yaşındaki İbrahim Halil Göğüş’e dün geceden beri ulaşılamıyor. Göğüş'ten haber alamayan yakınları, polise başvurması üzerine, güvenlik güçleri milletvekili adayını bulmak için çalışma başlattı.

7 Haziran’daki genel seçimlerinde Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı olarak yarışan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Halil Göğüş, dün akşam saatlerinde seçim çalışmasına katıldıktan sonra ortadan kayboldu.

Telefonla aradıkları Göğüş’e ulaşamayan yakınları, seçim büroları ve akrabalarının evlerinde yapılan aramaların sonuçsuz kalması üzerine, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarının ardından arama başlatan jandarma ekipleri, son olarak bağımsız milletvekili adayının yanında olduğu öne sürülen danışmanı Mehmet D.’yi gözaltına aldı. 

 Mehmet D.’nin ifadesinin alındığı belirtilirken, jandarma bağımsız adayı bulmaya çalışıyor.

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