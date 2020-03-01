4 gazeteci Yunanistan sınırında gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı muhabirleri İdris Sayılgan, Naci Kaya ile Rûdaw muhabiri Rawin Sterk ve kameraman Mehmet Şirin Akgün sığınmacıların sınırı geçişlerini takip etmek için gittikleri Edirne'nin Pazarkule ilçesinde gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne’ye bağlı Pazarkule ilçesinde çekim yaptıkları sırada gözaltına alınan Sayılgan ve Kaya, Edirne Merkez Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Dün (29 Şubat) saat 15.00’dan beri gözaltında tutulan Sayılgan ve Kaya’nın gözaltı gerekçesi ise "Yasaklı bölgede çekim yapmak" olduğu ifade edildi.

Rûdaw muhabiri Rawin Sterk ve kameraman Mehmet Şirin Akgün'ün de Pazarkule'de gözaltına alındığı bildirildi. RSF: Gazetecilerin engellenmemesini ve gözaltında olanların serbest bırakılmasını istiyoruz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu Edirne'nin Pazarkule ilçesinde sığınmacıların sınırdan geçişini takip ettikleri sıradan gözaltına alınan 4 gazeteci için yaptığı açıklamada "Gazeteci ne savaşan taraftır, ne de bölgesel çatışma ve insani krizlerin sorumlusu olarak görülebilir. Gazetecilerin engellenmemesini ve gözaltında olanların serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

RSF'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: