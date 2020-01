4 farklı Game of Thrones 'spin-off'u geliyor

Sekizinci sezonuyla sona erecek olan Game Of Thrones'ta (Taht Oyunları) heyecan verici gelişmeler gündemde. Geçen sene de gündeme gelen spin-off projesi gerçek oldu. HBO, reyting rekorları kıran Game of Thrones evrenini genişletmek üzere 4 farklı spin-off dizisini izleyiciyle buluşturacak.

Geçmiş sezonların aksine bu yıl yaz aylarında (16 Temmuz) izleyici karşısına çıkacak olan Game of Thrones, geriye kalan 13 bölümünün ardından ekran macerasını sonlandıracak. Sezon arasında bile yerine izleyecek yeni dizi bulamayan Game of Thrones hayranlarının "8. sezonun ardından ne yapacağız?" endişesini giderecek bir açıklama geldi.The Guardian'ın haberine göre; HBO, Game of Thrones’un geçmiş evrenine ışık tutmak ve dizideki karakterlerin kendilerine özgü hikayelerini anlatmak üzere 4 farklı spin-off dizisini izleyiciyle buluşturacak.

Dizi hayranlarını oldukça heyecanlandıran bir gelişme niteliğinde olan bu durum karşısında HBO, şimdiden yapım çalışmalarına başladı.

Çekilecek olan 4 spin-off dizisinin, George R.R. Martin’le ayrı ayrı çalışacak olan senarist ekibini oluşturdu.Buna göre Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Stardust, Kingsman: The Secret Service), Brian Helgeland (Legend) ve Carly Wray (Mad Men, The Leftovers) 4 spin-off dizisinin senaryosunu kaleme alacaklar.Game of Thrones’un yaratıcıları Dan Weiss ve David Benioff ikilisinin destek vereceği bu 4 projenin ne zaman yayınlanacağı ya da hangi karakterleri odak noktasına alacağı henüz belli değil.Öte yandan çekilecek olan bu projelerin, dizinin geçmiş evrenine ışık tutması da önemli bir detay olarak göze çarpıyor.

Spin-off ne demek?

Spin-off çok tutulan bir dizinin karakteriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek anlamına geliyor.

Game of Thrones dizisinin yaratıcıları daha önce dizi final yaptığında, sevilen karakterlerden biriyle spin-off fikrine sıcak baktıklarını açıklamıştı.