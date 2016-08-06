T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

4 eski bakana 'FETÖ üyeliği'nden bir suç duyurusu daha

İstanbul Barosu avukatlarından Burak Bekiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eski bakanlar hakkında “FETÖ Silahlı Terör Örgütü yöneticiliğinden” suç duyurusunda bulunmuştu

06 Ağustos 2016 01:43

Eski bakanlar Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliği’ yapmak iddiasıyla bir kez daha suç duyurusunda bulunuldu. 

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iş adamı Ömer Erdem, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na AKP'li eski bakanlar Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında suç duyurusunda bulundu. 'FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliği' iddiasıyla dört eski bakan hakkında suç duyurusunda bulunan Erdem, 'Silahlı terör örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda TBMM’de yasama faaliyeti yürütme', 'Silahlı terör örgütü ile fikir ve eylem birliği içerisinde örgütlü irtibatlı olarak, örgüt mensuplarını darbeye zemin hazırlamak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kademelerine yerleştirilmesini sağlamak' suçlamasında bulundu. Erdem suç duyurusunda, dört eski bakan hakkında meclis araştırma komisyonunda gerekli incelemenin yapılmasını talep etti.

İstanbul Barosu avukatlarından Burak Bekiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eski bakanlar Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında “FETÖ Silahlı Terör Örgütü yöneticiliğinden” suç duyurusunda bulunmuştu.

 

ETİKETLER

DarbeDarbe girişimiFETÖDarbeDarbe girişimiBülent ArınçFethullah GülenSadullah ErginSuat KılıçHüseyin Çelik

İlgili Haberler

4 eski bakana 'FETÖ yöneticiliği'nden suç duyurusu

Avukat Burak Bekiroğlu, Bülent Arınç, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik ve Suat Kılıç'ın darbeye zemin hazırlamak için devletin kademelerine örgüt mensubu yerleştirdiklerini ileri sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24