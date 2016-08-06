4 eski bakana 'FETÖ üyeliği'nden bir suç duyurusu daha

Eski bakanlar Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliği’ yapmak iddiasıyla bir kez daha suç duyurusunda bulunuldu.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iş adamı Ömer Erdem, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na AKP'li eski bakanlar Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında suç duyurusunda bulundu. 'FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliği' iddiasıyla dört eski bakan hakkında suç duyurusunda bulunan Erdem, 'Silahlı terör örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda TBMM’de yasama faaliyeti yürütme', 'Silahlı terör örgütü ile fikir ve eylem birliği içerisinde örgütlü irtibatlı olarak, örgüt mensuplarını darbeye zemin hazırlamak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kademelerine yerleştirilmesini sağlamak' suçlamasında bulundu. Erdem suç duyurusunda, dört eski bakan hakkında meclis araştırma komisyonunda gerekli incelemenin yapılmasını talep etti.

İstanbul Barosu avukatlarından Burak Bekiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eski bakanlar Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında “FETÖ Silahlı Terör Örgütü yöneticiliğinden” suç duyurusunda bulunmuştu.