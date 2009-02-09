Doğa Aktiviteleri Grubu Spor Kulübü’nün düzenlediği 4. Dağ Filmleri Festivali, 2 - 7 Mart tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi’nde.



Doğa Aktiviteleri Grubu (DAG) Spor Kulübü’nün düzenlediği dağ ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek “4. Dağ Filmleri Festivali” hazırlıkları sürüyor.



Bu yıl doğa filmi çeken ve festivalde göstermek isteyenler Serbest Kürsü başlığı altında ağırlanacak. Film teslimi ile ilgili bilgiler festival web sitesinin İÇERİK / DFY 08 menüsü altından öğrenilebiliyor. 2 - 7 Mart tarihlerinde Fransız Kültür Merkezi’nde film gösterimleriyle birlikte fotoğraf sergisi de açılacak.



Ayrıntılı bilgi için: www.dagfilmfest.org