4 çocuğu enkaz altında: Yavrularım orada susuz, güneş bugün doğmadı yavrularımın üstüne

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği İzmir Bayraklı'da bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 4 çocuğu bulunan annenin acısı "Yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" ifadelerini kullandı.

İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde içerisinde 60 kişinin olduğu düşünülen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz altında 4 çocuğu bulunan bir annenin acısı ise yürekleri dağladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındaki 4 çocuğunun kurtarılmasını bekleyen annenin yanına giderek sohbet etmeye çalıştı.



Pakdemir, konuşmakta zorlanan, sürekli ağlayan, perişan durumdaki anneye su ikram etti. Suyu içmek istemeyen anne, "Ben burada su içiyorum, yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli ise acılı anneye "Bu enkaz kalkana kadar hiçbir yere gitmiyoruz, hep beraber bekleyeceğiz. Biraz sabır" diye konuştu.

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