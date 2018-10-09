4 buçuk milyona yakın kişi lisans öğrenimi görüyor

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’deki yükseköğrenim düzeyine göre öğrenci sayıları belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden toplanan bilgiye göre 4 milyon 241 bin 841 kişinin lisans öğrenimi gördüğü saptandı.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki yükseköğrenim düzeyine göre öğrenci sayılarını konu alan istatistikleri inceledi. PRNet’in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 4 milyon 241 bin 841 kişinin lisans öğrenimi gördüğü saptandı.

ERKEK ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA

Veriler 2017 ile 2018 istatistiklerini yansıtırken, 4 milyon 241 bin 841 kişiden 2 milyon 292 bin 542’sinin erkek öğrenci olduğu görüldü. Böylelikle erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden 343 bin 243 kişi daha fazla olduğu anlaşıldı.

Veriler diğer yükseköğrenim istatistiklerine de yer verirken Türkiye’de lisans öğrenimi görenlerin ardından en fazla ön lisans öğrenimi alan öğrencilerin olduğunu ortaya çıkardı. 2017-2018 öğretim yılında 2 milyon 768 bin 757 kişinin ön lisans öğrenimi aldığı belirlenirken, 454 bin 673 kişinin yüksek lisans eğitimi aldığı görüldü. Sıralamayı 95 bin 100 kişiyle doktora öğrenimi alanlar takip etti.

PRNet ve Ajans Press’in konuyla alakalı gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 ve 2018 yılları içerisinde gerçekleştirilen incelemeye göre, öğrencilerle ilgili 500 bine yakın haber çıkışı oldu. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, özellikle üniversite öğrencilerinin en çok işsizlikle konuşulduğu dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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