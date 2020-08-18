4. Bodrum Caz Festivali'nin programı netleşti

Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali, dördüncü yılında yine 1- 9 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Covid-19 pandemisi dolayısıyla programda sosyal mesafe kurallarına yönelik bir çok düzenleme yapıldı.

Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çekmek için Duo / İkili Projeler olarak belirlendi.

Ücretleri 25 tl ile 75 tl arasında değişen etkinliğin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

Festivalin programı şu şekilde:

1 Eylül 2020 Salı 21:00- Açılış Konseri - Bodrum Kalesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası Şef: Münir Akalın - Solist: Şenay Lambaoğlu

2 -8 Eylül 2020 - Caz Atölyeleri

3 Eylül 2020 Perşembe Dibeklihan’da Sergi Açılışı

3 Eylül 2020 Perşembe 21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:

Bora Çeliker & Barış Ertürk Duo - Tahterevalli

4 Eylül 2020 Cuma 18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:

Hülya Sezgün & Murat Arkan

4 Eylül 2020 Cuma 21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:

Barbaros & Tuluğ Tırpan - A Touch of Jazz

5 Eylül 2020, Cumartesi 21.00 Bodrum Kalesi:

Anjelika Akbar & Hakan Aysev - Mutlu Aşk Şarkıları

6 Eylül 2020, 18:30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:

Dila Bahar & Uraz Kıvaner

6 Eylül 2020, 21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:

Sine-Kabare - Nostaljik Divalarla Bir Gece - Sahneleyen: Handan Ergiydiren, Performans: Gözde Erten

8 Eylül 2020 Salı 18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:

İlgen Küçükseller & Murat Arkan

8 Eylül 2020, Salı 19.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:

Buket Bengisu & Doğan Kospançalı

8 Eylül 2020, Salı 21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:

Maya Belsitzman & Matan Ephrat - Dijital Konser