4. Bodrum Caz Festivali'nin programı netleşti

Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali, dördüncü yılında yine 1- 9 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Covid-19 pandemisi dolayısıyla programda sosyal mesafe kurallarına yönelik bir çok düzenleme yapıldı.
Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çekmek için Duo / İkili Projeler olarak belirlendi.
Ücretleri 25 tl ile 75 tl arasında değişen etkinliğin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.
Festivalin programı şu şekilde:
1 Eylül 2020 Salı 21:00- Açılış Konseri - Bodrum Kalesi:
Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası Şef: Münir Akalın - Solist: Şenay Lambaoğlu
2 -8 Eylül 2020 - Caz Atölyeleri
3 Eylül 2020 Perşembe Dibeklihan’da Sergi Açılışı
3 Eylül 2020 Perşembe 21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:
Bora Çeliker & Barış Ertürk Duo - Tahterevalli
4 Eylül 2020 Cuma 18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:
Hülya Sezgün & Murat Arkan
4 Eylül 2020 Cuma 21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:
Barbaros & Tuluğ Tırpan - A Touch of Jazz
5 Eylül 2020, Cumartesi 21.00 Bodrum Kalesi:
Anjelika Akbar & Hakan Aysev - Mutlu Aşk Şarkıları
6 Eylül 2020, 18:30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:
Dila Bahar & Uraz Kıvaner
6 Eylül 2020, 21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:
Sine-Kabare - Nostaljik Divalarla Bir Gece - Sahneleyen: Handan Ergiydiren, Performans: Gözde Erten
8 Eylül 2020 Salı 18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:
İlgen Küçükseller & Murat Arkan
8 Eylül 2020, Salı 19.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:
Buket Bengisu & Doğan Kospançalı
8 Eylül 2020, Salı 21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü:
Maya Belsitzman & Matan Ephrat - Dijital Konser