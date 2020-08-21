4. Bodrum Caz Festivali'nde mesafeli buluşma

Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali dördüncü yılında yine 1-9 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. 2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemisi dolayısıyla programda sosyal mesafe kurallarına yönelik birçok düzenleme yapılırken, festival boyunca Kültür Bakanlığı’nın ve ilgili bakanlıkların yayımladıkları genelgelere uygun olarak gerekli tüm önlemler alınacak. Konserler hem sahnede hem de seyirci alanlarında gerekli aralıklı mesafe ve hijyen kuralları alınarak gerçekleştirilecek.

Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çekmek için Duo / İkili Projeler olarak belirlendi. Festivalde Bodrum Kalesi, Dibeklihan ve Gümüşlük Erkan Oğur Müzik Okulu gibi mekanlarda festivale özel hazırlanmış projeler yer alacak. Etkinlik ücretleri 55 tl ile 75 tl arasında değişiyor.

Festival T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü, İsrail Büyükelçiliği, Europe Jazz Network kurumsal destekleriyle gerçekleşiyor. Kale Konserlerine Renault MAIS destek verirken TURMAKS da bir konserin sponsorluğunu yapıyor. Dibeklihan, TAV Passport, Bodfad, StratejiCo, Era Research, The Nature Love, Idecon, Asil Fırın, Sysyphos Otel, Körfez Restaurant festivale çeşitli destekler veren kuruluşlar arasında yer alıyor. Basın Sponsorları T24, KentTV, Cazkolik, Jazz Dergisi, Artajanda Bodrum, Bodrum’da Yaşam’ın destekleri ile festival bu yıl yine gerçekleşebiliyor.

Festival programı

1 Eylül 2020 Salı 21:00- Açılış Konseri - Bodrum Kalesi:



Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Şef: Münir Akalın | Solist: Şenay Lambaoğlu

4. Bodrum Caz Festivali Açılış Konseri’nde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası, solist olarak ülkemizin güçlü seslerinden Şenay Lambaoğlu’na eşlik edecek. Konser 1 Eylül 2020 tarihinde Bodrum Kalesi’nde gerçekleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası, Muğla’nın 13 ilçesinde konserler vererek birçok müzik türünü dinleyiciler ile buluşturuyor. 4 yıldır Bodrum Caz Festivali’nde bir çok sanatçı ile ortak projeler yürüten orkestranın şefliğini Münir Akalın yürütüyor. Konserde orkestra ve Şenay Lambaoğlu’na cazın önemli isimleri eşlik ediyor. Düzenlemeler ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, saksofonda Batuhan Şallıel, kontrbasta Enver Muhammedi ve davulda Ekin Cengizkan ile eşsiz bir konserle festival açılışı konserini gerçekleştirecekler.

2 -8 Eylül 2020 - Caz Atölyeleri

Festivalde henüz açılma aşamasında olan Gümüşlük Erkan Oğur Müzik Okulu’nda çeşitli Caz Atölyeleri düzenlenecek. Bilgi almak ve kayıt olmak için info@cazdernegi.org adresine mail atılabilir.



3 Eylül 2020 Perşembe Dibeklihan’da Sergi Açılışı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü | Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Sergisi. Festivalde her yıl olduğu gibi Caz Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü ile festival kapsamında ortak bir çalışmaya imza attı. 4. Bodrum Caz Festivali için hazırlanan çalışmalara katılan eserleri 3-8 Eylül arasında Dibeklihan’da gezilebilecek.

3 Eylül 2020 Perşembe 21:00

Bora Çeliker & arış Ertürk DuoB | Tahterevalli

2003 yılından beri birlikte çalan Bora Çeliker ve Barış Ertürk ikilisinin zaman içerisinde genişleyen yüzlerce parçalık caz repertuvarlarını, kimi zaman rock, pop ve klasik seçkilerle harmanladıkları konserleri, maceralı yolculuklara benziyor. Esas odağı müzik ve estetiğe hizmet olan bu ikili tahterevalliye binen iki çocuk gibi, ağırlık ve dengeyi korumak, ortak keyfi üst düzeyde tutmak için 3 Eylül 2020 tarihinde Dibeklihan’da sahne alıyorlar. Konser TURMAKS sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Bir Bilet 2 Konser

4 Eylül 2020 Cuma 18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Hülya Sezgün & Murat Arkan

Cazın en güzel şarkılarını birlikte seslendirecek Ankaralı müzisyen Murat Arkan ve mimar/müzisyen Hülya Sezgün 4 Eylül 2020 tarihinde sahne alacak. Dibeklihan’ın eşsiz atmosferi ile uyumlu caz esintileri il keyifli bir akşamüstü dinletisi bizleri bekliyor.

4 Eylül 2020 Cuma 21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Barbaros & Tuluğ Tırpan | A Touch of Jazz

Barbaros & Tuluğ Tırpan ikilisi Bodrum Caz Festivali için hazırladıkları özel program ‘A Touch of Jazz’ projesi ile 4 Eylül Cuma günü sahne alacaklar. Barbaros, günümüz cazının en önemli piyanistlerinden Sabri Tuluğ Tırpan eşliğinde caz klasiklerinden popa uzana yelpazede şarkılar seslendirecek.

5 Eylül 2020, Cumartesi 21.00 Bodrum Kalesi

Anjelika Akbar & Hakan Aysev | Mutlu Aşk Şarkıları

Bodrum Caz Festivali bu sene Duo projeler kapsamında dünyaca ünlü iki ismi ağırlıyor; besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile tenor Hakan Aysev'in uzun yıllar süren iş birliği, sahne performans ve albüm çalışmaları ile devam ediyor. Sanatçılar "Mutlu Aşk Şarkıları" projesinde hazırladıkları repertuvarla 5 Eylül 2020 tarihinde Bodrum Caz Festivalinde yer alacak. Dinleyiciler Anjelika Akbar'ın düzenlemeleri ve besteleri ile Hakan Aysev'i, dünya müziklerinin en iyi örnekleriyle dinleme fırsatı bulacaklar. Konsere Renault MAIS destek oluyor.

6 Eylül 2020, 18:30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Dila Bahar & Uraz Kıvaner

Bodrum Caz Festivali'nde yeni bir ikili doğuyor. Usta Uraz Kıvaner ile genç yetenek Dila Bahar buluşuyor. Daha önce çesitli gruplarda ayrı ayrı veya daha büyük bir orkestrayla beraber dinlediğimiz dallarında usta bu iki değerli muzisyeni aynı sahnede buluşuyor. Bu büyülü gecede herkes tarafından aşina olunan caz standartlarının duo formatında yorumlanmasının yanısıra sevilen eserlerin de caz ve R&B tınılarıyla harmanlanmış hallerini duyma fırsatı bulacağız.

6 Eylül 2020, 21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Sine-Kabare - Nostaljik Divalarla Bir Gece |

Sahneleyen: Handan Ergiydiren, Performans: Gözde Erten

Festivalde bu gece Hollywood’un 1930’lardan 70’lere uzanan döneminden, eşi bulunmaz yıldızlarla nostaljik bir buluşma gecesi yaşayacağız. Muhteşem oyunculukları yanında şarkı söyleyip dans eden 5 olağanüstü aktristin unutulmaz sahneleri, Dibeklihan’da yeniden canlanıyor.

Bir Bilet 3 Konser

8 Eylül 2020 Salı 18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

İlgen Küçükseller & Murat Arkan

Uzun zamandır Bodrum’da caz denilince akla gelen isimlerden gitarist Murat Arkan, yine Bodrum’u seçen bir genç vokalist ve kemancı ile birlikte Dibeklihan’da sahne alacak. İkili, festival için özel hazırladıkları bir performans sunacaklar.

8 Eylül 2020, Salı 19.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Buket Bengisu & Doğan Kospançalı

Güçlü yorumcu Buket Bengisu ile deneyimli müzisyen Doğan Kospançalı festivale özel hazırladıkları caz coverlarıyla sahnemizde olacaklar. Müzik kariyerlerinde Bodrum’un çok özel bir yeri olan iki önemli müzisyen, iki güçlü ses festivalin Duo temasına uygun muhteşem bir performans sunacaklar. İkilinin uzun yıllardır birlikte sahne almaları, sahne üzerindeki rahatlıkları ve seslerini ustaca kullanmaları ile dinleyicileri kendilerine hayran bırakacaklar.

8 Eylül 2020, Salı 21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Maya Belsitzman & Matan Ephrat | Dijital Konser

Maya Belsitzman ve Matan Ephrat çello, ses ve davul ile hem yaşamda hem de müzikte kendi benzersiz seslerini sergiliyorlar. 2012'de Maya ve Matan, seyircileri adeta hipnotize eden performanslarıyla sahne almaya başladılar. Maya’nın Çello ve sesinin ruhani kombinasyonu ile Matan’ın davullardan oluşan orkestrası ile benzersiz bir deneyim bu sefer beyaz perdeden birlikte izleyeceğimiz bir gösterim ile sizleri bekliyor. Konser İsrail Büyükelçiliği desteği ile gerçekleşiyor.