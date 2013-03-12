4 bin yıllık mumyada damar tıkanıklığı tespit edildi

The Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre 4 bin yıllık 137 mumya üzerinde yapılan araştırmalarda, mumyaların üçte birinde damar tıkanıklığı (ateroskleroz) izlerine rastlandı.

Mısır, Peru, Güneybatı Amerika ve Alaksa'nın Aleutian Adaları'nda bulunan mumyaları bilgisayarlı tomografi (CT) ile inceleyen bilim insanları, 47 mumyada damar içinde kireçlenmenin izlerini buldu.

Damar sertliğine rastlanan mumyaların çok büyük bir kısımın yaşlı kişilere ait olduğuna işaret eden bilim insanları, bu kişilerin ölümüne herhangi bir kalp rahatsızlığının yol açıp açmadığının ise bilinmediğini belirtti.

Araştırmayı yöneten Kansas'taki Saint Luke's Orta Amerika Kalp Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Randallm Thompson, "dünyanın farklı yerlerinde yaşamış, birbirinden farklı kültürlerden gelen, tamamen farklı yaşam biçimleri ve yeme-içme alışkanlıklarına sahip bu kişilerin hepsinde aynı rahatsızlığa rastlamak, son derece ilginç" dedi.

Araştırmaya destek veren İsviçre'nin Zürih Üniversitesi'nden Dr. Frank Ruehli de damar tıkanıklığının genetik ve insanlık tarihi kadar eski olabileceğini söyledi.

Şimdiye kadar kalp krizi ve felç gibi sorunlara yol açan damar tıkanıklığına, sigara ve alkol tüketimi, aşırı tuzlu ve yağlı hazır gıdalar, hareketsizlik ve obezite gibi faktörlerin yol açtığı sanılıyordu.