4 bin yıllık Hitit yemekleri yeniden pişirildi

Hitit Medeniyeti’nin önemli merkezlerinden Alacahöyük’te, kazılardan edinilen bilgiler ışığında 4000 yıllık Hitit yemekleri pişirildi. Türkiye’nin “ilk milli kazı alanı” ünvanına sahip Alacahöyük’te, kazılarda bulunan tabletlere dayanarak 4000 yıl önceki bazı yemekler tekrar pişirildi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu yaptığı açıklamada, kazı çalışmaları kapsamında deneysel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti ve “4000 yıl önceki Anadolu-Hitit mutfağına ait yemekleri, ekmekleri ve dönem mutfak kültürü üzerine bir çalışma oldu. Bu konu üzerinde çalışan kazı heyet üyelerinden mutfak şefi Ömür Akkor, Hitit mutfağına ait elde edilen tarifleri hayata geçirerek özel bir menü hazırladı” dedi.

Akkor ise yemekleri kazılarda bulunan tabletlere göre deneysel olarak o günkü şartlara göre yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Hitit tabletlerinde yemekle alakalı konular fazlasıyla mevcut. Burada yaptığımız ekmekler için Almanya’dan getirilen ve taşta ezilen antik karabuğday kullanıldı. Teknolojik malzemelerle yemek pişirmedik. Kullandığımız tek mutfak aleti, bıçak oldu. Dönem koşulları düşünüldüğünde çok ileri seviyede yaşayan Hititlerin mutfak olarak da çok başarılı olduğunu gördük. Hitit tabletlerinde 100’ün üzerinde hamur işi kayıtlı. Bunun yanı sıra sebzeler, zeytinyağı, bal ve içeceklerle ilgili buluntulara da rastlanmış.”

HİTİTLERDE HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ

Akkor, “Hititler’de eğer aşçı, saçı ve sakalı ile mutfağa girerse, mutfağından hayvan geçerse ve veya yıkanmadan mutfağına girerse ailesi ile beraber ölüm cezası alıyor. Bu, 4 bin yıl önce temizlik ve hijyen hususlarının ne kadar dikkate alındığını gösteriyor.”

Akkor’un, kazı alanında sunduğu “Hitit menüsü” şöyle:

Ekmekler:

Ninda.imza (sade)

Mulati (arpa ezmeli)

Ninda.gur.ra (peynirli ve incirli)

Ninda purpura (küçük ekmek)

Ninda.ku (tatlı)

Yemekler:

Kayısı ezmesi

Salatalıklı Beruwa (Beruwa, o dönemde yenilen ezme. Birçok türlüsü var)

Nohutlu Beruwa

Happena (Güveçte pişirilmiş ballı zeytinyağlı et)

Kariya (Izgara koyun ciğeri ve koyun yüreği)

Soğuk et

Sandviç (Hitit metinleri arasında pişmiş et ve soğanın ekmek arasına konarak yenilmesi bulunmaktadır)