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Yaşam

4 bin yıllık denizcilik tarihinde bir ilk

4 bin yıllık deniz tutmasını sona erdirecek katamaranın deneme sürüşü Manavgat'ta yapıldı

12 Temmuz 2012 17:11

Denizde yol alırken sallanmayacak şekilde tasarlanan ve bu nedenle deniz tutması yaşatmayan katamaranın deneme sürüşü yapıldı.

Yapımı halen devam eden bu katamaranın deneme sürüşü başarıyla sonuçlandı.

Antalya’da Manavgat Çobanyıldızı Yat ve Tekne Üretim Tesisi’nde yapılan teknenin tasarımı, Alman gemi mühendisi İvan Klaus'a ait.

Yaklaşık 600 bin Euro’ya mal olacak katamaran 2 ay sonra tamamlanacak ve Hırvatistan’a gönderilecek.

Deneme sürüşü İvan Klaus ile birlikte yapan üretim tesisinin sahibi Ramazan Taş, katamaranın, tabanının bilye üzerine kurulduğu için sallanmadığını belirtti.


Denizcilik tarihinde ilk

Katamaranın bu özelliği sayesinde pek çok kişinin kabusu olan ’deniz tutması’ sorununu ortadan kaldıracağını söyleyen Taş, "Test sürüşünü başarıyla yaptık. 150 beygir güçündeki katamaran, 20 deniz mili hızına çıktı. Yapımı henüz devam ediyor. Tamamlandığında 4 bin yıllık denizcilik tarihinde bir ilk yaşanacak" dedi.

Tasarımını ve projesini hazırladığı katamaranın patentini aldığını belirten tasarım mühendisi İvan Klaus ise gemi ve tekne yapımında önemli projelere atılan Manavgat’ın bu tasarımdan sonra çok daha fazla tekne, yat ve kataraman siparişi alacağını söyledi.

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