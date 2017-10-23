4 bin yıllık Adanalı 'Hemşire Satsneferu' heykelinin ABD'den iadesini istediler

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA\'da tarihi Tepebağ Mahallesi\'nde 1882 yılında bir okul inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında çıkarılan ve kaçak yollarla patates çuvalında yurt dışına çıkarılarak New York Metropolitan Müzesi\'nde sergilenen 4 bin yıllık \'Hemşire Satsneferu\' isimli heykelin tekrar Türkiye\'ye getirilmesi için CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer\'in de aralarında bulunduğu bilim insanlarının çabası devam ediyor.

ABD\'deki New York Metropolitan Müzesi\'nin 1921\'de yayınlanan bülteninde misyoner Mr. Montgornery tarafından yapılan bir inşaat sırasında heykelin bulunduğu ve bir patates çuvalı içinde İngiliz yatı ile Türkiye\'den kaçırıldığı anlatılıyor. Heykelin 12 Hanedanlık dönemine ait olduğu \'Hemşire Satsneferu\' olarak adlandırılan heykelin döneme göre dünyadaki yüksek öneme sahip insanların evinde bulunabileceği anlatılıyor.

1998\'DE FARK ETTİK

Heykelin varlığını 1998\'de fark ettiklerini belirten Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Kurucusu Yrd. Doç. Dr. Serdar Girginer, \'Hemşire Satsneferu\'nun Türkiye ve kent için önemli olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Girginer, \"Heykel, yapılan bir inşaat sırasında fark ediliyor. Hatta okul inşaatı birden kaçak kazıya dönüşüyor. Heykelin önemi fark edilince Adana\'dan kaçak olarak bir İngiliz yelkenlisi ile yurtdışına kaçırılıyor. Daha sonra heykel 1921 yılından itibaren Newyork Metropolitan Müzesi\'nde sergilenmeye başlıyor. Bizim kültürümüze, kentimize ait olan bu eser hala orada sergilenmeye devam ediyor\" dedi.

HEYKEL ADANA\'YA AİT

Heykelin sergilendiğini öğrendikten sonra Metropolitan Müzesi\'ne giderek incelediğini belirten arkeolog Mehmet Emin Arıcı ise, \"Heykel müzenin \'Güney Anadolu Seksiyonu\'nda sergileniyor ve büyük ilgi görüyor\" dedi.

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Kurucusu Dr. Haluk Uygur ise \'Hemşire Satsneferu\' heykelinin Türkiye\'ye iadesi için uzun süredir kampanya yaptıklarını söyledi. Son olarak heykelin iadesi için 10 binin üzerinde imza topladıklarını belirten Uygur, \"Heykel buradan kaçak yollarla yapılan kazı ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkarılmış. ABD\'deki Newyork Metropolitan Müzesi\'ne götürülüp verilmiş. Daha önceki girişimlerimizde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay\'a bu konuyu taşımıştık. Daha sonra yapılan haberlerle bu konuyu yine gündemde tutmaya çalıştık. Bu konuda CHP Adana Milletvekili, TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer\'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyle birlikte hareket ediyoruz. Heykel, kentimize ait ve iade edilmesini istiyoruz\" diye konuştu.



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