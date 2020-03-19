4 bin Türk İtalya’da mahsur kaldı

İtalya'da 4 bin vatandaşımız mahsur durumda. Birçoğu öğrenci olan bu kişiler zor şartlarda yaşıyor. Güney İtalya'da öğrenciler evden çıkamıyor, maske yok.

Siparişlere 5 gün sonrası için sıra veriliyor, marketlerde kuyruk var. Roma Büyükelçiliği vatandaşlarımızla ilgilenmiyor. Dönmek isteyen yurttaşlarımızın yurda getirilmesi için acil tedbir alınmalı. Orada kalanlar aç ve susuz bırakılmamalı.

3 günde 795 kişi öldü

İtalya'da, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 62'ye çıktı. Ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 978'e yükseldi.