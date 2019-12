-4 bin sosyal hizmet uzmanı yetiştirilecek TBMM (A.A) - 02.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında yaklaşık 4 bin sosyal hizmet uzmanı yetiştireceklerini belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesini sunan Şahin, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında çeşitli konulardaki araştırmaların yanında güçlü ailenin oluşması için koruyucu önleyici tedbirler, aile değerleri, ailenin parçalanması konusunda faaliyetlerin yürütüldüğünü anlattı. 2012 bütçe ödeneği toplamının 8 milyar 841 milyon 713 TL olduğunu bildiren Şahin, bunun içindeki 379 milyon TL'nin personel ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 689 milyon TL'sinin mal ve hizmet giderleri, 7,5 milyar TL dolayındaki payın cari transferler, 195 milyon TL'nin de sermaye giderleri ve sermaye transferlerinden oluştuğunu belirtti. -Aile Sosyal Destek Programı- Aile Sosyal Destek Programını'na ilişkin 2012'de yürütülecek faaliyetleri de detaylı olarak anlatan Şahin, özellikle aile içi şiddete karşı koruyucu önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti. Şahin, şöyle konuştu: ''Aile bazlı risk faktörünü araştıracak, kontrol altına alacak ve bunu yönetecek şekilde devletin, ailenin yanında olmasını sağlayacak bir programdır bunun mantığı. Kısa bir şekilde diyoruz ki her ailenin bir aile hekimi varsa bu çalışmayla hedefimiz her ailenin bir sosyal destek uzmanı olacak. O ailenin neye ihtiyacı olacağına bakacak. Sadece ekonomik destek vererek o ailenin sorunlarını çözemediğimiz yıllarımız geçti. Zihinsel engelli çocuk, şiddet, alkol gibi bir takım durumlar varsa, istediğiniz kadar ekonomik destek verin o sorunu çözemiyorsunuz. Uzman orada özellikle risk alanı yüksek olan ve şu an SOYBİS'de de kayıtlı haneler üzerinde başlamak üzere, ama temelde de toplumdaki tüm ailelere ulaşacak şekilde, bu sistemi başlatmak arzusundayız. Yaklaşık 4 bin sosyal hizmet uzmanı yetiştireceğiz. Bu uzmanlar eğitimden geçecek. Her aileyle ilgili ihtiyaç analizini belirleyecek. Ailenin bilgiye ulaşmasını sağlayacak. Hukuki, psikolojik destek verecek; rehabilitasyon gerekiyorsa ancak bilgiye ulaşamıyorsa, o kurumdan nasıl istifade edeceğini bilmiyorsa, aileye yardımcı olacak. Bu konu müsteşar yardımcılığı başkanlığındaki uzman bir ekip pilot çalışmayı 2012'de göç alan bölgede öncelik verecek şekilde tamamlamak üzere. Bu proje hayata geçtiği zaman, bugün yaşadığımız toplumsal sorunların bir çoğunu önleyecek ve kontrol altına alacak bir mekanizmayı da oluşturmuş olacağız.'' Bakan Şahin, bakanlığın planladığı yeni araştırmalara da değindi. Bunlar arasındaki Türkiye'de Yaralama ve Cinayetle Sonuçlanan Aile İçi Akrabalar Arası Şiddet Araştırması'nın önemli bir araştırma olacağını bildiren Şahin, böylece lokal düzeyde yapılan araştırmaların, tüm Türkiye'nin resmi gibi özellikle dışarıda yansımasının da önüne geçilebileceğini ifade etti.