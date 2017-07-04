4 bin hekimin 6 ay önce girdiği YDUS hâlâ açıklanmadı

Yaklaşık 4 bin hekimin girdiği, 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı sonuçları hâlâ açıklanmadı. Sınavın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen ÖSYM'den konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Sınava girenler ise tepkili.

Birgün'de yer alan habere göre, bazı branşlara göre değişiklik gösteren sınav sonuçlarının ilgili bazı branş sonuçları ise açıklanmış durumda. Buna karşın açıklanan branşların sınav sonuçları devam eden dava süreci sebebiyle tercih işlemlerinin gerçekleştirilmesini engelliyor.

Davasız branşlar da bekliyor

Yan dal uzmanlık sınavı gibi sadece uzman hekimlerin girebildiği üst düzey bir sınavda sorular ve davalarla ilgili şaibeler var. 17 Aralık 2016 tarihinden itibaren tercih işlemi başlamayan sınavda sınava giren pek çok kişi mağdur durumda. Konu hakkında BirGün'e konuşan ve ismini vermek istemeyen sınav mağdurlarından nöroloji uzman hekim, "Süreç çok uzadı en azından davalı ve davasız branşlar olarak ayırsalar en azından davasız branşların yerleştirme işlemleri başlasın" değerlendirmesinde bulundu.



Sınav mağduru hekim, “Türkiye’de sayısı çok az bu iktisada sahip kişilerin. Bu hekimler daha detaylı hizmet veriyor hastalara. Yan dal sınavıyla hekim kapasitesini artırarak daha iyi hizmet verilmesi amaçlanmıştı. Sınav ilk kez 6 ay gibi uzun bir sürede açıklanmadı. Normalde 3 ay içerisinde yerleştirmeler tamamlanıyor hekimler işlerine başlıyorlardı. Sonuçların bu kadar uzaması olayı sekteye uğrattı. 13 farklı bölümden sınava giriliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile Göğüs Hastalıkları alanlarda sorular için iptal davası açıldı. Kanuni bir hak açabilir elbette problem bunun 6 aydır sonuçlanmıyor olması. Tercihleri bekliyoruz biz sadece. Davası olmayan branşlar hepten mağduruz çünkü hiçbir dava süreci beklemiyoruz. Konuyla ilgili ÖSYM başkanı Ömer Demir'e birçok kişi mesaj attı, telefonla da görüşmeye çalıştık özel kalemiyle görüşebildik. Konuyla ilgilendiklerini söylediler. Süreç çok uzadı en azından davalı ve davasız branşlar olarak ayırsalar en azından davasız branşların yerleştirme işlemleri başlasın” diye konuştu.

Zaman ve umut kaybı

Henüz, sınav sonuçları açıklanmadığı için sınavı kazanamamış hekimler 2017'deki sınava tekrar girmek istedikleri takdirde, hazırlanmak için çok az bir süreye sahip olacaklar. Bu durum sınava girenler tarafından umut ve zaman kaybı olarak değerlendiriliyor. Meslektaşlarının yanı sıra hasta mağduriyetinin de altını çizen hekim, “Davalı branşlar daha da zor durumdalar. 2017 Aralık ayında yeni sınav var ve daha sonuçları açıklanmadı. Yeniden sınava girmesi gereken hekimlerin pek vakti kalmamış oluyor, zamanlarından çalınıyor. Gidip hizmet vereceğiz ki hastalar da mağdur olmasın. Konunun bir de bu boyutu var, hastalar da mağdur oluyor bu hizmeti verebilecek insan sayısı çok az. Halk aslında daha üst düzey yan dal hizmetine ihtiyaç duymasına rağmen böyle hekimler olmadığı için mağdur durumda” dedi.

