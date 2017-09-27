T24 LogoT24 Logo
Yaşam

4 aylık hamile kadın, kocası tarafından darp edildi, bıçaklandı; yaşaması için karnındaki bebeği alacaklar!

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor

27 Eylül 2017 11:40

Gaziantep'te, eşi Mehmet Ali A. tarafından dövülen, ardından da av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralanan 3 çocuk annesi ve 4 aylık hamile Çağlar A., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedaviye alınan  Çağlar A.'nın karnındaki bebeğinin yaşadığı, ancak ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeğin alınması gerektiği belirtildi. 

Olay, geçen pazar günü Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Çağlar A., 7 yıllık eşi Mehmet Ali A.'dan şiddet gördüğü için 3 çocuğuyla, babası Kemal Sönmez'in evine sığındı. 3 aydır annesi Döne ve babası Kemal Sönmez'in evinde kalan 4 aylık hamile Çağlar A. ile konuşmak için eve gelen Mehmet Ali A., eşiyle barışmak istedi. Bu nedenle konuşan çift arasında tartışma çıktı ve iddiaya göre Mehmet Ali A. eşi Çağlar'ı dövmeye başladı. Eşini sopayla da vuran Mehmet Aali A., daha sonra çocuklarının gözü önünde Çağlar A.'yı av tüfeğiyle bacağından vurdu. Silah seslerinin duyulmasıyla Sönmez Ailesi fertleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Mehmet Ali A.'yı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan hamile kadını ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Çağlar A.'nın karnındaki bebeğinin yaşadığı, ancak ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeğin alınması gerektiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

kadınhamiledövüldüeşiyoğun bakımmehmet aliçağlar abebekçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24