"4 aşamada planlanan Musul operasyonu kaç gün sürecek?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel güçler ile Koalisyon güçlerinin ortaklaşa düzenlediği Musul operasyonunun 2 ayda tamamlanmasının planlandığını ileri sürdü. Musul operasyonunun 4 aşama olarak planlandığını belirten Selvi, "Birinci aşama 48 saat olarak planlandı. Birinci aşama petrol boru hatlarının geçtiği Hazır bölgesi, DEAŞ’tan alındığında tamamlanacak. İkinci aşama olarak Musul’un dış mahallelerine kadar girilmesi, Hristiyan mahallesinin kurtarılması, üçüncü aşamada ise Musul Havaalanı’nın ve Askeri Hava Üssü’nün ele geçirilmesi planlanıyor. son aşama ile Musul’un DEAŞ’tan kurtarılması planlanıyor" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (18 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Musul operasyonu kaç gün sürecek?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

MUSUL operasyonu başlayalı 24 saat oldu ama ne zaman biteceği merak ediliyor.

Baştan söyleyeyim; Musul operasyonu 4 aşama olarak planlandı. 60 günde tamamlanması hedefleniyor. Ancak 8 Kasım’a kadar olan süre hızlı gelişecek. Obama’nın amacı Musul’da DEAŞ’ı vurup ABD’de Hillary Clinton’a seçim kazandırmak.

Birinci aşama 48 saat olarak planlandı. Birinci aşama petrol boru hatlarının geçtiği Hazır bölgesi, DEAŞ’tan alındığında tamamlanacak. Böylece 17 kilometre içeriye girilmiş olacak. Ayrıca DEAŞ’ın ham petrolü yakarak uçakların görüş alanını kısıtlamasının önüne geçilecek.

İkinci aşama olarak Musul’un dış mahallelerine kadar girilmesi hedefleniyor. İkinci aşamanın 6 gün sürmesi planlanıyor. Musul’un dış cephesindeki Hristiyan mahallesinin kurtarılması amaçlanıyor. DEAŞ’ın bir Hıristiyan katliamına girişmemesi için acele ediliyor.

Harekât bölünmüş 12 parsele göre yapılacak

Üçüncü aşamada, Musul Havaalanı’nın ve Askeri Hava Üssü’nün ele geçirilmesi planlanıyor. Operasyonun en kritik noktalarından biri olacak. 15 günlük bir planlama yapılıyor. Hava üssünün ele geçirilmesi Musul’a yönelik operasyonun en stratejik aşamasını oluşturacak. Çünkü havaalanının içine konuşlu olan hava üssünde radar sistemi var. DEAŞ’ın elindeki radar sistemi harekâta katılacak olan savaş uçaklarının, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının tespit edilmesini sağlıyor. Hava operasyonlarında kısıtlayıcı bir unsur oluyor. Dördüncü ve son aşama ile Musul’un DEAŞ’tan kurtarılması planlanıyor. Musul 12 parsele bölünmüş. Harekât buna göre icra edilecek. 17 Ekim günü başlayan Musul operasyonunun 2 ayda yani 17 Aralık’ta tamamlanması öngörülüyor. 2 ay ise Musul’daki mayın temizliği için düşünülen süre.

Türkiye, Suriye’de Cerablus bölgesine ÖSO ile birlikte girmişti. DEAŞ’a karşı çok büyük başarılar elde edildi. Musul operasyonunda da dost güçler aracılığıyla yer alıyor.

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