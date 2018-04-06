4 akademisyen hayatını kaybetmişti; Osmangazi Üniversitesi'ndeki cenaze töreninden: Rektör istifa!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak için üniversite kampüsünde tören düzenlendi. Gergin anların yaşandığı törende, "Rektörün istifa" dloganları atıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, zanlı elinde silahla olayın hemen ardından yakalanmıştı. Olayın yaşandığı Eğitim Fakültesi bahçesinde yaşamını yitirenler için bir tören düzenlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler tören için üniversiteye getirildi.

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Törenin olacağı alan geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlenirken, alan öğrenciler ve öğretim üyeleri ile cenaze yakınları tarafından dolduruldu. Cenazelerin başında bekleyen aileler dua ederek, uzun süre tabuta sarıldı.

Cenaze yakınları: Lanet olsun, ölünce yanımıza geliyorlar

Tören sırasında aileler üniversite yönetimine tepki gösterdi. Cenaze için tören alanında bekleyen bazı aileler, yakınlarının korunamadığını iddia ettiler. Tören yerine cenazelerin kendilerine verilmesini isteyen aileleri Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve diğer yetkililer ikna ve teselli etmeye çalıştı. Ailelerden birinin yakını, "Yazıklar olsun, lanet olsun ölünce yanımıza geliyorlar!" diye isyan etti. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından yapılan duanın ardından cenazeler memleketlerine gönderildi.

Cenaze töreninde, AKP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen ve çok sayıda akademisyen acılı aileleri yalnız bırakmadı.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptırdığı duanın ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine götürüldü.

Öte yandan, Vatan'da yer alan habere göre şüpheli Volkan B'nin şikayeti üzerine yürütülen soruşturmanın ardından ESOGÜ'deki görevinden uzaklaştırılan Yalçın Bay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgili yerlere verdiği dilekçelere karşılık hiçbir işlem yapılmadığını savundu. Dört ülkücü arkadaşını kaybettiğini dile getiren Bay, "Benim 4 ülkücü arkadaşımı bu adam vatandaşlık görevi için mi katletti? Bu adam akıl hastasıysa neden ruhsatlı silah verdiler?" ifadesini kullandı.

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Rektörlükten açıklama

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, dün yaşanan olayın ardından bugün yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanan cenazelerin defin yer ve tarihleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Elim bir olay sonucu kaybettiğimiz Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri M. Fatih Özmutlu’nun cenazesi bugün (06 Nisan 2018 Cuma) Kırka Çarşı Camii’nde kılınacak olan Cuma namazını müteakip Kırka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Vefat eden diğer mesai arkadaşlarımız merhum Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın’ın cenazesi memleketi Tokat Turhal’ın Üçyol Köyü Camii’nde yarın (07 Nisan 2018 Cumartesi) kılınacak olan öğle namazını müteakip, merhum Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak’ın cenazesi memleketi Kayseri’de Merkez Hunat Camii’nde yarın (07 Nisan 2018 Cumartesi) kılınacak olan öğle namazını müteakip, merhum Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın cenazesi memleketi Tokat’ta Merkez Takkeciler Camii’nde yarın (07 Nisan 2018 Cumartesi) kılınacak olan öğle namazını müteakip defnedilecektir. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Üniversitemiz camiasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz"

Ölen akademisyenleri öz geçmişleri



Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın:



Tokat'ın Turhal ilçesinde 1985 yılında dünyaya gelen Yalçın, 2006 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yalçın, 2006-2011 yılları arasında matematik öğretmenliği yaptı.Yüksek lisans eğitiminiGaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamlayan Yalçın, 2011 yılında ESOGÜ'de araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yalçın, ESOGÜ'de "Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi" alanında doktorasını tamamlayarak 2016 yılında Dr. Öğretim Üyesi oldu. 2 Ocak 2018 tarihinde ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanan Yalçın, evli ve 1 çocuk babası.





Eğitim Fakültesi Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu:



Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1970 yılında dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesinde 2006 yılında lisans eğitimini tamamlayan Özmutlu, 1993 yılında Seyitgazi Belediyesinde memuriyet hayatına başladı, 1994 yılında ESOGÜ'ye atandı. Üniversitenin çeşitli birimlerinde memur, teknisyen ve şef olarak görev yapan Özmutlu, 2011 yılında ESOGÜ Turizm Fakültesi Sekreterliğine, 2012 yılında ise Eğitim Fakültesi Sekreterliğine atandı. Özmutlu, evli ve 2 çocuk babası.



Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak:



Kayseri'nin Han ilçesinde 1985 yılında dünyaya gelen Çağlak, 2007 yılında MersinÜniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Florida State Üniversitesinde fen eğitimi alanında 2010 yılında tamamlayan Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak, aynı üniversitede 2015 yılında "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" alanında doktorasını tamamladı. ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 2016 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Çağlak, 2017 yılında Dr. Öğretim Üyesi unvanı kazandı.



Araştırma görevlisi Yasir Armağan:



Tokat'ta 1983 yılında dünyaya gelen Armağan, 2005 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2005-2013 yılları arasında matematik öğretmenliği yapan Armağan, yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. Armağan, 2012 yılında ESOGÜ'de Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı.Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2013 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Armağan, aynı yıl ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsüne görevlendirilerek, akademik çalışmalarına devam etti. Armağan, evli ve 2 çocuk babası.

