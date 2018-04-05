Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı; araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayer isimli araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak hayatını kaybetti. Silahıyla birlikte yakalanan saldırgan, gözaltına alındı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın eşinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırıdan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayşe Aypay, Bayer hakkında defalarca şikâyette bulunduklarını, yetkililerin hiçbir işlem yapmadığını ileri sürdü. Aypay, "Volkan Bayer'i bir buçuk yıl boyunca korumanın hesabını kim verecek" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganın hedefinde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in olduğunu ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Gönen, saldırıya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih Bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip etmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Kendisi hakkında soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Bu araştırma görevlimiz, diğer şikayet eden personelimizi FETÖ’cü olmakla suçluyormuş. kendileri de böyle bir şey olmadığı için şikayette bulundular. Biz de bunu soruşturma konusu yapmıştık. Daha önce dekan bey ile aralarında sözlü tartışmaları olmuş olabilir. Yani o konuda çok emin değiliz"

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Deniz Açık, saldırganın dört kişiyi öldürdükten hemen sonra teslim olduğunu belirtti.

Saldırganın hedefindeki dekandan videolu mesaj

Olay anında üniversitede bulunmadığı için saldırıdan kurtulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olayın olay sonrası Twitter'dan paylaştığı videoda, "Arkadaşlar ben iyiyim, saldırgan Volan Bayer isimli araştırma görevlisi. Akli dengesi yerinde değil, pek çok kişiyi şikâyet eden bir insan. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit düştüğünü öğrendik. Okula henüz ulaşamadım, bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı" dedi.

"Araştırmalar tamamlandıktan sonra geniş bilgi verilecek"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, saldırganın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında Osmangazi Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü kaydetti.

Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 öğretim üyesinin hayatını kaybettiği olayın ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak açıklamalarda bulundu.



Olayın ardından saldırgan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın yanı sıra eşi Saadet Aylin Bayar da gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından olayın yaşandığı Eğitim Fakültesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Volkan Bayar'ın ilk ifadesini anlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Vali Çakacak şöyle konuştı:

"Osmangazi Üniversitesi'nde bugün vuku bulan bu menfur saldırıda ölen öğretim üyelerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Savcılarımız gerekli incelemeleri yapıyorlar. Olayın faili Araştırma Görevlisi Volkan Bayar emniyette. Kendisinin ön ifadesi alındı.

İfadeye göre kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Yasin Armağan tarafından şikayet edilmiş. Rektörlük tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürüyen soruşturmada soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da 'Şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim' diyor.

Bugün bu zarf eline geçince, eşini de çağırıp zarfı okuyor. Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıda otoparkta bulunan aracına binerek, bulundurma ruhsatlı silahı ile önce Yasin Armağan'ın odasına gidiyor. Daha sonra da diğer odalara girerek ateş ederek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı şekillerle farklı yerlere çekiliyor."

YÖK Kanunu'nun 35'inci maddesi ne diyor?

YÖK Kanunu'nun 35'inci maddesi, "öğretim elemanı yetiştirme" konusunu düzenliyor. Maddede şu ifadeler yer alıyor:



"Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler.

Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır."

"Bir buçuk yıl boyunca Volkan Bayer'i korumanın hesabını kim verecek"

Prof. Dr. Ayşe Aypay, Volkan Bayer hakkında defalarca şikâyette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. "Volkan Bayer'i korumanın hesabını kim verecek? Şu anda ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olabilirdim" diyen Aypay, sözlerine "Volkan Bayer tescilli bir FETÖ'cüdür, bunu kimse görmek istemedi. Yasin'in iki tane bebeği var, bunun hesabını kim verecek? Allah kahretsin sizi" ifadesini kullandı.

Büyükerşen'den başsağlığı mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.