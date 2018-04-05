Prof. Ayşe Aypay: Volkan Bayer'i korudular, defalarca şikâyet ettik kimse işlem yapmadı!

Bu saldırıdan bir öğretim görevlisi, saldırgan Volkan Bayar'in silahının tutukluk yapmasıyla şans eseri kurtuldu. Ve bir başka öğretim görevlisi de o an rektörlük binasında olmadığı için kurtulduğunu söyledi. Prof. Dr. Ayşe Aypay olaydan hemen sonra kameraların karşısına geçti ve Volkan Bayar hakkında defalarca şikayetçi olduklarını söyledi. "Saldırgan başkalarına iftira atan bir 'FETÖ'cüydü" dedi. Adliyeye gitmesi nedeniyle saldıran kıl payı kurtulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşe Aypay, Volkan Bayer hakkında defalarca şikâyette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. "Volkan Bayer'i korumanın hesabını kim verecek? Şu anda ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olabilirdim" diyen Aypay, sözlerine "Volkan Bayer tescilli bir 'FETÖ'cüdür, bunu kimse görmek istemedi. Yasin'in iki tane bebeği var, bunun hesabını kim verecek? Allah kahretsin sizi" ifadesini kullandı.