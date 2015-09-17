3G'den 4.5G'ye geçişte ek ücret ödenmeyecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 3G’den 4,5G’ye geçişin ücretsiz olacağını belirterek, "Aboneler, geçiş için ek ücret ödemek zorunda kalmayacak" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen 4,5G ihalesinin Bakanlığın belirlediği politika ve strateji doğrultusunda yapıldığını ifade eden Bilgin, mobil hizmetlerin sunumu amacıyla daha önce 183,8 MHz olarak tahsis edilmiş olan frekanslara iki kattan fazla frekans ilave edilerek mobil geniş bant hizmetlerinin daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde sunulmasının önünün açıldığını belirterek, yeni teknolojiyle mobil internet hızının en az 10 kat artmasının beklendiğini bildirdi.

'Toplam frekansın asgari değeri

2 milyar 298 milyon 67 bin 661 Euro'

Bilgin, video ve film izleme, veri indirme ve akıllı mobil uygulamalarının 3G’ye oranla çok daha hızlı ve çok daha kaliteli sunulmasının amaçlandığına işaret etti. Bilgin, söz konusu ihalenin teklif veren Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone İletişim Hizmetleri AŞ ve Avea İletişim Hizmetleri AŞ arasında adilane rekabet içinde ancak centilmence, şeffaf ve kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Toplam frekansın asgari değerinin 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 Euro olarak belirlendiğini bildiren Bilgin, rekabet ortamında yaşanan yarışla ihalenin asgari değerin yüzde 46,04 üstünde, 3 milyar 356 milyon 112 bin 643 avro tutarında gelir elde edildiğine dikkati çekti. İhale sonucunda KDV dahil toplam ihale bedelinin ise 3 milyar 960 milyon 212 bin 918,74 avro olduğunu belirten Bilgin, "İhalede ulaşılan 13 milyar liranın üzerindeki rakam ekonomiye olan güvenin bir göstergesidir" diye konuştu.

İhaleyi kazanan işletmecilerin ihale bedelinin peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden birini seçmeleri gerektiğini vurgulayan Bilgin, işletmecilerin ödeme konusundaki tercihlerini BTK’ya bildirdiklerini ve ihaleyi kazanan işletmecilerden 2’sinin taksitle, birinin ise peşin ödemeyi tercih ettiğini açıkladı.

"Hazine’nin kasası dolacak"

Bilgin, KDV hariç toplam 1 milyar 435 milyon 145 bin 922,4 avro karşılığı olarak 4 milyar 893 milyon 417 bin 51,61 lira tutarındaki ihale bedelinin yetkilendirme yapılmadan ödeneceğini vurguladı. Bilgin, ihale bedelinin KDV’sinin ise peşin ödeme tutarı üzerinden hesaplanarak ilk taksitle beraber tek seferde ödeneceğini, bu kapsamda ilk ödeme toplam tutarının KDV dahil 2 milyar 39 milyon 246 bin 198,1 avro karşılığı 6 milyar 933 milyon 437 bin 74 lira olacağını bildirdi.

İşletmelerin yetki belgelerinin verileceği tarihten bir gün öncesine kadar ilk ödemelerini Hazineye yapmaları gerektiğini anımsatan Bilgin, taksitli ödeme seçeneğini seçen işletmecilerin ödemelerini 4 eşit taksitte ve 6’şar aylık arayla yapacaklarını ve 2017 yılının nisan ayında ödemelerin tamamlanacağını açıkladı.

Yeni teknoloji 1 Nisan'da hizmete girecek

Bilgin, operatörlerin 1 Nisan 2016'dan itibaren yeni teknolojiyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti. Bilgin, şöyle devam etti:

"Ülkemizi ve vatandaşlarımızı 1 Nisan 2016'dan itibaren yeni teknolojiyle tanıştırmış olacağız. IMT-Advanced teknolojisiyle Türkiye’de mobil iletişim alanında yeni bir dönem açılmış olacak. Ülkemizde son 13 yılda bilgi teknolojileri ve iletişim alanında yakalanan gelişim ve değişim, 1 Nisan 2016'dan itibaren ise mobil iletişimde yeni bir boyut katılarak ve büyük bir ivme kazandırılarak ve artan boyutta devam edecek. 2023 hedeflerine doğru koşar adım yürürken, Türkiye’de çok daha hızlı iletişim ve internet altyapısı kurulmuş olacak."

Bilgin, kamuoyunda 3G’den 4,5G’ye geçerken abonelerden ücret alınacağına ilişkin haberlerin yer aldığına dikkati çekerek, 1 Nisan 2016'dan itibaren 4,5G uyumlu mobil telefonu ve sim kartı bulunan abonelerin 4,5G hizmetini kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

2G’den 3G’ye geçilirken BTK’nın aldığı kararla mevcut abonelerin SMS ile onay vermek suretiyle ek ücret ödemeden 3G abonesi olduklarını ve yeni bir abonelik sözleşmesi imzalamak zorunda kalmadıklarını ifade eden Bilgin, BTK’nın 3G’den 4,5G’ye geçilirken de benzer bir karar alarak tüketicilerin mağdur edilmeyeceğini kaydetti.