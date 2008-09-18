3G ilkbahara hazır

Cepler 3G ile coşacak

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"IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planı" ile "IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin (Lisansların) Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar"ın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Acarer, 3G hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme planın net olarak belirlendiğini söyledi.3G'ye ilişkin ilan, askıda kalma, ihalenin yapılması ve itiraz süreçlerinin ardından konunun Kurulda karara bağlanarak Danıştaya gönderileceğini, Danıştaydaki onay sürecinin en fazla 2 ay süreceğini öngören Acarer, "3G ihalesi süreci en az 4-5 ay sürer. Önümüzdeki hafta ihale süreci belirlenecek. İhale ilanı yapılacak. İhale umarım 2008 bitmeden yapılır. İhalenin yapılması 3G'nin başlaması demek değil. Ondan sonra Kurul kararı, Danıştay... Bana göre Mart, Nisan gibi 3G başlar" diye konuştu.GSM operatörlerinin 3G ihalesine ilişkin hazırlıkları olduğunu vurgulayan Acarer, kapsama alanına ilişkin kurulan yeni sistemlerin 3G'ye uyumlu olduğunu kaydetti. Acarer, "Operatörlerin çok hızlı bir şekilde 3G sistemlerini tesis etmeye başlayacaklarını düşünüyorum. Kapsama yükümlülüğü özellikle büyükşehirlerden başlar ama biz 3G'nin belirli bir süre içinde tüm ülkede yaygınlaştırılmasını şartnameye koyduk" dedi.3G ihalesinin daha önce iptal edilen ihalenin benzeri olacağına dikkati çeken Acarer, şunları anlattı:"4 lisans var. 4 lisans için de operatörler kapalı zarfta teklif verecek. İlk A tipi olan açılacak. Onu kazanan operatörün diğer teklifleri iade edilecek. Kalan operatörler arasında B tipi için ihale açılacak. B'yi kazanan da C ve D'nin ihalesine giremeyecek. Asgari bedeller bir miktar yükseldi.IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin imtiyaz sözleşmelerinin asgari değerleri, KDV hariç olmak üzere A tipi (40 MHz) için 285 milyon euro, B tipi (35 MHz) için 250 milyon euro, C tipi (30 MHz) için 214 milyon euro ve D tipi (25 MHz) için 178 milyon euro olarak belirlendi. Onun dışında bant genişliklerinde 5 MHz azalma var. Yani elimizde bir 15 megahertzlik bir genişlik kalacak. İleride ihtiyaca göre onlar da satılabilir."Daha önce yapılan ihalenin iptaline ilişkin Kurul kararında, "Bundan sonra ihaleye tek firma girse bile ihale yapılacak şekilde hareket edilecektir" ifadesi yer aldığını hatırlatan Acarer, "3G ihalesinin yapılması için yeterli rekabet koşulunun oluştuğunu düşünüyorum. 3G faaliyete geçmeden önce 9 Kasım'da numara taşınabilirliği faaliyete geçecek. Numara taşınabilirliği başladıktan sonra operatörlerin birçok promosyon yapacaklarını ve müşterileri çekebilmek veya en azından müşterilerini kaybetmemek için birtakım iyileştirici, rekabeti olumlu etkileyecek işlemler yapacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.GSM operatörlerinin imtiyaz sözleşmelerinde 10 binin üstünde nüfusu olan yerlerin kapsanmasının yer aldığını vurgulayan Acarer, kapsama alanının geliştirilmesi ve Türkiye'deki yerleşim yerlerinin tamamına yaygınlaştırılmasını temel ihtiyaç olarak gördüklerini söyledi. Operatörlerin, yıl sonuna kadar nüfusu bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerini kapsayacaklarını belirten Acarer, şunları kaydetti:"Biz de 2008 sonunda, nüfusu 500'ün üzerinde olan yerleşim yerlerine de 1 operatörün gitmesine yönelik planlama yapıyoruz. Asıl sorun nüfusu 500'ün altında olan yerler. Bu noktada Sayın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın destek sözü var. 2009 sonuna doğru kapsama alanında Türkiye genelinde yüzde 99'a ulaşırız diye düşünüyorum. Karayolları ve demiryollarında da iletişime ihtiyaç var. Buralardaki sıkıntı bence yerleşim yerlerinden daha fazla. Yol güzergahlarıyla ilgili de çalışmalar başlatıldı. Buralara yapılacak yatırımlar kazançlı olmayabilir ama tüm işletmelerin ülkeye karşı sorumlulukları vardır. O da bunun bir parçasıdır."Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, 3'üncü nesil (3G) mobil iletişim için lisans ihalesinin yeniden yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Köksaldı ise "3G'nin Türkiye'de uygulamaya geçmesi ile birlikte GSM operatörleri arasındaki rekabet, tarifelerden hizmet kalitesine kayacak. Çünkü 3G ile birlikte tarifelerin ucuzluğunun yanı sıra internete erişim açısından hizmet kalitesi de önem kazanacak" dedi.