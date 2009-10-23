3G ile virüs tehdidi arttı

3G teknolojisiyle birlikte internet kullanımının yaygınlaştığı mobil cihazlarda virüs tehditlerinin çoğalması, anti-virüs programlarının satışını artırdı.

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Murat Göçe, 3G ile birlikte mobil cihazlarda internet kullanımının arttığını, bu nedenle mobil cihazların hacker, kötü kopyalayıcılar için cazip bir pazar haline dönüşmeye başladığını, saldırıları buraya yönelttiklerini söyledi.

Mobil cihazlarda yaşanan tehditleri, yüksek meblağlar tutabilecek şekilde telefondan SMS atılması, MMS yollanması, hatta mobil cihazların üzerindeki bilgilerin başkalarının eline gönderilmesi olarak sıralayan Göçe, bir kısım tehditlerin de cihazı bozmaya, çalışmasını engellemeye yönelik olduğunu anlattı.

Göçe, ''En kötü sayılabilecek şey sizin mobil cihazınızdaki bilgileri üçüncü kişilere yolluyor. Bu görüşme de olabilir, attığınız SMS'in bir kopyası da olabilir, hatta mobil cihazınızdaki banka, kart bilgilerinizin, özel resimlerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesi olabilir'' dedi.

Murat Göçe, önümüzdeki yıllarda bu tür tehditlerin hızla artacağına işaret etti.

3G teknolojisinden önce mobil koruma programları çok az satılırken 3G ile birlikte bu mobil koruma ürünlerinin satışının arttığına dikkati çeken Göçe, ''Şu anda piyasada bayağı bir talep var'' dedi.