3G ile klip çekecek

Sorular içerisinde ilk dikkati çeken İzmir’den arayan bir hayranının görüntülü sohbet esnasında Bengü’ye evlilik teklif etmesiydi.Hayranlarıyla görüntülü sohbet esnasında Bengü’ye bir sürpriz yapan Avrupa Müzik Genel Müdürü Cengiz Erdem’in de katıldığı toplantıda Erdem, sanatçı Bengü’ye yeni video klibini 3G teknolojisi ile çekme teklifinde bulundu.Bu teklif karşısında çok şaşıran Bengü, “O halde dördüncü video klibimi 3G ile çekeceğim” dedi.