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3G ile klip çekecek

Bengü, Avrupa Müzik Genel Müdürü Cengiz Erdem'in yeni video klibini 3G teknolojisi ile çekme teklifini kabul etti.

29 Ekim 2009 02:00

Yaklaşık bir saat boyunca basın mensuplarının huzurunda hayranları ile 3G sayesinde görüntülü sohbet eden Bengü, hem hayranlarından hem de basın mensuplarından gelen soruları keyifli bir sohbet eşliğinde cevapladı.

Sorular içerisinde ilk dikkati çeken İzmir’den arayan bir hayranının görüntülü sohbet esnasında Bengü’ye evlilik teklif etmesiydi.

Hayranlarıyla görüntülü sohbet esnasında Bengü’ye bir sürpriz yapan Avrupa Müzik Genel Müdürü Cengiz Erdem’in de katıldığı toplantıda Erdem, sanatçı Bengü’ye yeni video klibini 3G teknolojisi ile çekme teklifinde bulundu.

Bu teklif karşısında çok şaşıran Bengü, “O halde dördüncü video klibimi 3G ile çekeceğim” dedi.

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