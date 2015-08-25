'3G erişimindeki engellemeler Anayasa'ya aykırıdır, sebebi açıklanmalıdır'

HDP Batman Milletvekili Ali Atalan, 17 Temmuz’dan beri yaşanan 3G internet erişimine ilişkin sorunları Meclis’e taşıdı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin’e, “Batman başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 15 Temmuz tarihi itibariyle başlayan elektronik haberleşme hizmetindeki engellemenin sebebi nedir” sorusunu yöneltti.

Ali Atalan’ın TBMM Başkanlığı’na verdiği sorular şöyle:

“Batman’da 3G internet erişiminde gecikme ve engellemeler yaşanmaktadır. 15 Temmuz 2015 tarihinde başlayan ve yurttaşların iletişim haklarından biri olan elektronik haberleşmedeki aksama, gecikme ve engellemeler halen devam etmektedir. Batman başta olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde son zamanlarda daha da sıklaşan bu kesinti ve engellemelerle ilgili olarak yurttaşların GSM operatörleriyle yaptıkları görüşmelerde aldıkları cevap, bu engellemelerin GSM şirketleri tarafından kaynaklanmadığı ve bu durumla ilgili ayrıntılı bilgi verilemeyeceğidir. Söz konusu engelleme, AİHS’nin 8’inci, Anayasa’nın 22’nci ve TCK’nın 124’üncü maddesine göre de hak ihlalidir.

. Batman başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 15 Temmuz tarihi itibariyle başlayan elektronik haberleşme hizmetindeki engellemenin sebebi nedir?

. 3G internet erişiminin engellenmesi devletin aldığı bir karar mıdır? Öyleyse bu kararın yasal dayanağı nedir?

. Söz konusu engelleme GSM operatörlerinden kaynaklanmaktaysa, idari bir yaptırımda bulunmayı düşünüyor musunuz?

. 15 Temmuz 2015 tarihi itibariyle 3G internet bağlantısında kesinti ve engelleme yaşayan başka bölgeler ve iller var mıdır, varsa bunlar hangileridir?

. 15 Haziran – 15 Ağustos 2015 tarihleri arasında Batman’daki 3G internet kapsama alanları ve sinyal güç değerleri nelerdir? Aynı tarihlerde Ankara’daki 3G internet kapsama alanları ve sinyal güç değerleri nelerdir?

. 3G internet erişimindeki kesintiler/engellemeler nedeniyle yurttaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için bir çalışmanız var mıdır?

. 3G internet erişimindeki kesintiler/engellemeler sebebiyle hizmetten yararlanamayan yurttaşlardan alınan hizmet ücretlerinin tüketici hakları kapsamında geri ödenmesi için bir çalışmanız var mıdır?