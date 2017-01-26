3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil satıldı!

Dünyada 3D yazıcı ile üretilen ilk otomobil bu hafta başında açık arttırmaya çıkarıldı. Çalışır durumda olmayan araç, 5 bin 500 dolara satıldı.

3D aracın arkasındaki ismin ilham kaynağı, oldukça farklı bir tasarımla yeniden yorumlanan bir 1971 Ford Torino'ydu. Çalışır durumda olmayan araca bir kişi sahip olmak için 5 bin 500 dolar vermeyi kabul etti.



Alışılmadık otomobil, Güzel Sanatlar Akademisi'ne katılarak Amerika'ya taşınan bir Rumen sanatçısı Ioan Florea'nın eseri olduğu açıklanırken, Florea, deneysel amaçlarla geliştirilen ve işlevsellik taşımayan sanat objeleri geliştirmek için endüstriyel boyutta bir 3D yazıcı kullandı.