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Bilim / Teknoloji

3D yazıcı ile 2 yaşındaki kız çocuğa burun yapılacak

Burunsuz doğan 2 yaşındaki kız çocuğuna 3D yazıcı yöntemiyle burun yapılacak

26 Haziran 2015 20:25

Tessa Evans, oldukça nadir rastlanılan bir durum olarak burunsuz doğdu. Evans hiçbir şeyin kokusunu alamıyordu ancak 3D yazıcı yöntemiyle Evans'ın bu sorunu çözülecek ve ona ameliyatla bir burun takılabilecek. Evans'ın yüzüne yerleştirilen kalıp, zamanla yüzünü esneterek, estetik ameliyatla burun yapılmasına olanak sağlayacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İrlandalı Evans'a yapılan ilk ameliyatta, 3D yazıcı yöntemiyle kafatasının kopya kalıbı çıkarıldı.

Cerrah, kalıptan faydalanarak bir çıkıntı şekillendirdi. Bu çıkıntının bir kopyası yapılarak Evans'ın yüzüne yerleştirildi.

Evans'ın yüzünün esnemesini sağlayan bu parçanın olduğu bölgeye ileride bir burun yerleştirilebilecek.

2 yaşındaki kızın geçirdiği ameliyatların yüzünde iz bırakmadığı ve yıllar içinde ameliyatların devam ederek Evans'ı sağlığına kavuşturacağı belirtiliyor.

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burunsuz çocuk3d yazıcıTessa Evans

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