397 bin Suriyeli çocuk okula gidemedi

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre okul çağındaki 397 bin 253 Suriyeli çocuk, okul dışında kaldı.

Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı 2012 yılından 2020 yılı sonuna kadar yüzde 252 arttı. Resmi verilere göre, 2019 yılı itibarıyla sayıları 3 milyon 603 bin 888’e ulaşan Suriyelilerin yüzde 30’unu okul çağındaki nüfus oluşturdu. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 62,52 olan Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yalnızca yüzde 0,01 artarken 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise yüzde 63,29'a ulaşabildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Okul çağındaki Suriyeli öğrenci sayısı 2017 yılından 2018 yılına kadar 71 bin 336 artsa da aynı dönemde okullaşan öğrenci sayısı sadece 44 bin 797 arttı. 2018 yılında toplam 26 bin 539 Suriyeli öğrenci yeni eğitim yılına geçişte ya okulu terk etti ya da hiçbir okulun kapısını çalmadı.

23 bin öğrenci kamplarda eğitim gördü

MEB’in verilerine göre, Suriyeli öğrencilerin 529 bin 753’ü resmi okullarda eğitim görürken 23 bin 849 öğrenci kamplardaki, 84 bin 755’i de kamp dışındaki sığınmacı okullarında eğitim gördü. Raporlarda, 655 bin 75 Suriyeli öğrencinin 322 bin 525’inin kız, 332 bin 550’sinin ise erkek olduğu belirtildi.

Okullaşma oranı yüzde 63

2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin veriler, Suriye’den kitlesel göçün başladığı 2011 yılından bugüne, geçici koruma altındakilerin eğitime erişimin istenilen düzeyde sağlanamadığını ortaya koydu. 2014-2015 eğitim öğretim yılında yüzde 30,42 olan Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranı, 2019-2020 eğitim öğretim yılına kadar yüzde 33 artırılabildi. 2019-2020 dönemindeki Suriyeli öğrencilerin okullaşma oranı ise kayıtlara yüzde 63,29 olarak geçti. Toplam 397 bin 253 Suriyeli çocuğun okul dışı kaldığı belirlendi.

Yıllara göre okula gidemeyen çocuklar

Türkiye’de okul dışında kalan Suriyeli öğrencilerin yıllara göre sayısı ise şöyle ifade edildi:

-2014-2015: 526 bin.

-2015-2016: 523 bin 583.

-2017-2018: 340 bin 495.

-2018-2019: 404 bin 478.

-2019-2020: 397 bin 253.