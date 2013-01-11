39. People's Choice Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl sinema, müzik ve televizyon alanında halktan en çok oyu alanların ödüllendirildiği People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri, Los Angeles'ta yapılan törenle 39'uncu kez sahiplerini buldu.

Bu yılki ödüllere "Açlık Oyunları" filmi aldığı 6 ödülle damgasını vurdu. 2012'de adından çok söz ettiren film, en iyi film, en iyi aksiyon filmi ve en çok seyredilen film dallarında ödül aldı. Filmin oyuncuları Jennifer Lawrence (üst resimde), Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth da en uyumlu film kadrosu dalında ödülün sahibi oldu. Ayrıca filmin başrol oyuncusu Lawrence en iyi kadın oyuncu ve en iyi kahraman yüz dallarında ödüle layık bulundu.

Şarkıcı Katy Perry ise geceden 3 ödülle ayrıldı. Perry, en sevilen kadın şarkıcı ve en iyi pop yıldızı dallarında ödül alırken "Part of me" şarkısının klibi de en iyi müzik videosu seçildi. Ayrıca şarkıcının hayran sayfası "Katy Cats" de ödül aldı.



Geçen yıl Amerikan Müzik Ödülleri dahil birçok kez ödül alan son dönemin gözde isimlerinden Justin Bieber ise aralarında en sevilen sanatçı ve en iyi albümün de olduğu 5 dalda aday gösterilmesine rağmen ödül töreninden eli boş ayrıldı.



‘İnsanlık ödülü’ Bullock’a



Bu yıl ilk defa verilen "İnsanlık Ödülü"ne, Katrina Kasırgası sonrası New Orleans kentindeki yardım çalışmaları nedeniyle oyuncu Sandra Bullock layık görüldü.

Sinema dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü Channing Tatum, Johnny Depp, Joseph Gordon-Levitt ve Will Smith gibi güçlü rakiplerini geride bırakan Robert Downey Jr. aldı.

Sunuculuğunu “The Big Bang Theory” dizisi oyuncularından Kaley Cuoco’nun yaptığı gecede Christina Aguielara, Alicia Keys ve Country türündeki müziğin yıldız ismi Jason Aldean gibi isimler sahne aldı.



(Deutsche Welle Türkçe)