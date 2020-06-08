39. İstanbul Film Festivali’nin 15 filmlik haziran ayı programı açıklandı

Koronavirüs salgınından dolayı ertelenen 39. İstanbul Film Festivali, haziran ayında gerçekleşecek çevirmiçi gösterimler kapsamında Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak 15 filmi açıkladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin bu yıl 10-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu.

Venedik, Toronto, Cannes, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilkgösterimlerini yapmış 15 film 12-26 Haziran tarihleri arasında gösterilecek.

Antoine de Bary imzalı “Parlak Günlerim”den Hüseyin Tabak’ın çektiği “Çingene Kraliçe”ye 15 yapım filmonline.iksv.org adresinden izlenebilecek.

Filmler, gösterime açık kaldıkları beş gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve beş gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak.

Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı olacak. Filmlere teker teker bilet alınabilecek ya da Toplu Film Paketi satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebilecek.

Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Biletler 10 Haziran Çarşamba günü saat 10.30 itibarıyla satışa sunulacak.

1984’ten bu yana her yıl nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali’nin 15 filmlik ilk seçkisi mayıs ayında izleyiciyle buluşmuştu.

39. İstanbul Film Festivali programında yer alıp haziran ayında çevrimiçi gösterilecek olan 15 film ise şöyle:

“Parlak Günlerim” (Mes jours de gloire / My Days of Glory) – Antoine de Bary

“Çingene Kraliçe” (Gipsy Queen) – Hüseyin Tabak

“Sütliman” (Pacificado / Pacified) – Paxton Winters

“Kestane Ormanından Hikâyeler” (Zgodbe iz kostanjevih gozdov / Stories from the Chestnut “Woods) – Grego Bozic

“İkimiz / Deux” (Two of Us) – Filippo Meneghetti

“Mutlu Günler” (Happy Times) – Michael Mayer

“Kızım Zoe” (My Zoe) – Julie Delpy

“Mükemmel Aday” (The Perfect Candidate) – Haifaa Al Mansour

“Günah” (Il Peccato / Sin) – Andrei Konchalovsky

“Beyaz Üstüne Beyaz” (Blanco en Blanco / White on White) – Théo Court

“Azize Frances” (Saint Frances) – Alex Thompson

“Baumbacher Sendromu” (Baumbacher Syndrome) – Gregory Kirchhoff

“Rüyaların Dağları” (La cordillera de los sueños / The Cordillera of Dreams) – Patricio Guzmán

“Dolaşık” (Entwined) – Minos Nikolakakis

“Rialto” – Peter Mackie Burns