39. İstanbul Film Festivali, "Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi" ile 2020'ye veda ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, yılın son seçkisi ve 'Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4–24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşacak.

39. İstanbul Film Festivali “Eşit Bir Hayat” seçkisinde 21 yeni film gösterime girecek. 2020 yılının bu son seçkisi eşitlik, çeşitlilik, paylaşım, diyalog konularına odaklanan filmleri bir araya getirdi. 39. İstanbul Film Festivali “Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi” Zorlu Holding’in Eşit Bi' Hayat isimli çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında desteklendi.

Sinemada İnsan Hakları kazananı halk oylaması ile belirlenecek

Sinemada İnsan Hakları filmleri de bu yıl Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle gösterime girecek. 14 yıldır İstanbul Film Festivali’nde ödülü verilen Sinemada İnsan Hakları Yarışması'nın kazananı bu yıl Halk Jürisi tarafından yapılacak çevrimiçi oylamayla belirlenecek.

Halk Ödülü anketi 5 Aralık 28 Aralık arasında http://anket.iksv.org/filmhalkodulu/ adresinde oylamaya açık olacak ve ödülü kazanan film, 29 Aralık’ta açıklanacak.

Filmler filmonline.iksv.org adresinden online izlenecek. Biletler aynı adresten 2 Aralık Çarşamba saat 10.30’da satışa çıkacak. Bileti alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak.

39. İstanbul Film Festivali “Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi” filmleri: