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'38 yaşındayım, hiç estetik yaptırmadığım için gururluyum'

Seal ile yedi yıllık birlikteliğini sona erdiren ünlü manken Heidi Klum, çalkantılı geçen bir sürecin ardından içini Allure'a döktü

19 Nisan 2012 11:40

 

Bir süre önca ünlü şarkıcı Seal ile boşanan top model Heidi Klum, ilerleyen yaşına rağmen Victoria’s Secret’ın genç mankenlerine taş çıkardığını verdiği çıplak pozlarla kanıtladı. 38 yaşında dört çocuk annesi Klum, sadece elleriyle kapattığı vücudunu Allure dergisinin Amerikan edisyonunun mayıs sayısında sergiledi.
 
 
Kızların genç yaşta estetik ameliyat olmasını eleştiren Klum “Bugün bu yaşıma rağmen hiçbir şey yaptırmadığımı söyleyebildiğim için gururluyum” dedi. Geçen ocak ayında şarkıcı eşi Seal ile yedi yıllık evliliğini noktalandıran model, özel hayatında yaşadığı sorunları paylaştı. Her zaman bahçeli bir evde, bir sürü çocukla mükemmel bir ailenin hayalini kurduğunu söyleyen Klum “Kendi planlarımı yapmıştım ve hayallerim vardı ama işler her zaman kafanızda planladığınız gibi olmuyor” dedi. Heidi Klum eski eşiyle yaşanan hiçbir şeye alınıp gücenmediğini ve hayatına olduğu gibi devam ettiğini vurgulasa da “Bazen hayat size falsolu bir orta açar ve siz de onla başa çıkmaya çalışırsınız” diyerek ayrılığın etkilerini anlattı. Öte yandan Heidi Klum’un eski eşi Seal, ayrılık acısını çabuk unuttu.
 

Klum’un benzerini buldu

 
Boşandıktan sonra bir süre alyansını takmaya devam eden 49 yaşındaki şarkıcı, Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen Logie Ödülleri’ne 27 yaşındaki sevgilisi Delta Goodrem’le birlikte katıldı. 19 yaşındaki şarkıcı Nick Jonas’tan yeni ayrılan Avustralyalı pop yıldızı Goodrem, Seal’la kırmızı halıda öpüştü. Goodrem’in Heidi Klum’a olan benzerliği ise dikkat çekiyor.

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