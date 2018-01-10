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Kültür-Sanat

37'nci İstanbul Film Festivali Ingmar Bergman'ın 100'üncü doğum yılını özel bir seçkiyle kutlayacak

Bergman’ı 2005’te Time dergisi “yaşayan en büyük yönetmen” olarak tanımlamışt

10 Ocak 2018 16:31

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından  6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali’ne geri sayım başladı. Festival, dünya sinemasının en saygın İsveçli yönetmenlerinden Ingmar Bergman’ı, doğumunun 100. yılında özel bir bölümle anacak.

37. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden 'Bergman 100 Yaşında' için Türkiye’den 10 yönetmen, çağdaş sinema sanatının en etkileyici filmlerine imza atan Ingmar Bergman’ın kendilerini en çok etkileyen filmlerini seçti.

Yönetmenler, kariyerlerini ve sinemasal yaklaşımlarını etkileyen bu filmlerin İstanbul Film Festivali’ndeki gösterimlerini bizzat sunacak ve İsveçli büyük ustayı kendi gözlerinden, festival izleyicisiyle paylaşacaklar.

Bergman 100 Yaşında seçkisini oluşturan sinemacılar ve seçtikleri Bergman filmleri şunlar:

 

Kazım Öz – Smultronstället / Wild Strawberries / Yaban Çilekleri (1957)

Emin Alper – Det sjunde inseglet / The Seventh Seal / Yedinci Mühür (1958)

Semih Kaplanoğlu – Nattvardsgästerna / Winter Light / Kış Işığı (1962)

Reha Erdem – Tystnaden / The Silence / Sessizlik (1963)

Can Evrenol – Persona (1966)

Ümit Ünal – Skammen / Shame / Utanç (1968)

Aslı Özge – Viskningar och rop / Cries and Whispers / Çığlıklar ve Fısıltılar (1972)

Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş – Scener ur ett äktenskap / Scenes from a Marriage / Bir Evlilikten Manzaralar (1973)

Yeşim Ustaoğlu – Höstsonaten / Autumn Sonata / Güz Sonatı (1978)

Ingmar Bergman

Dünya sinemasının en saygın yönetmenlerinden Ingmar Bergman, 1944’ten 2003’e uzanan 59 yıllık sinema kariyeri süresince 45 uzun metrajlı film ve 170’in üzerinde tiyatro oyunu yönetti ve birçok filmin de senaryosuna imza attı. Birçok sinemacının kariyerini ve filmlerini şekillendiren, çağdaş sinema sanatının en etkileyici filmlerinden bazılarını çeken, sinemada felsefenin izlerini süren Bergman, yapıtlarında özellikle aile, ölüm ve inanç gibi yaşamın en temel, üzerinde en çok kafa yorulan sorunsallarını ele aldı.

1918’de doğan ve 2007’de hayatını kaybeden Ingmar Bergman’ı 2005’te Time dergisi  “yaşayan en büyük yönetmen” olarak tanımlamıştı.  

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