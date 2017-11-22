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Yaşam

37 yaşında 38 çocuğu var

Uganda’nın Kambimbiri köyünde yaşayan 37 yaşındaki kadının, 38 çocuğu var

22 Kasım 2017 00:06

Uganda’nın Kambimbiri köyünde yaşayan 38 çocuk sahibi 37 yaşındaki Meryem Nabatanzi, 12 yaşında evlenerek, ilk çocuğunu 13 yaşında dünyaya getirdi. 6 çocuğunu kaybeden anne Nabatanzi’nin, hayatta olan 1O kız çocuğu ve 28 tane de erkek çocuğu var.

Nabatanzi, üç kere ikiz, üç kere dördüz ve üç kere de üçüz doğurdu. En büyük çocuğu 23 yaşında, en küçük çocuğu ise birkaç aylık. Çocukların babasının ise aynı kişi olduğu belirtildi. Artık çocuk sahibi olmak istemeyen Nabatanzi’nin son doğumda rahminin alındığı belirtildi.

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