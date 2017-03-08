37 ülkeden 101 film 13. Akbank Kısa Film Festivali'nde

Akbank Kısa Film 52 ülkeden toplam 1055 kısa filmin başvurduğu 13. Akbank Kısa Film Festivali'nde 13-23 Mart tarihleri arasında Cannes, Berlin, Venedik gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde yarışmış birçok film de yer alacak. Festival, 37 ülkeden toplam 101 filmi izleyiciyle buluşturacak.

“Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşan festival, 10 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları, söyleşileri ve yarışmalı bölümleriyle sinemaseverlere geniş bir program sunacak. 13. Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl ilk kez açılan “Forum” bölümüyle kısa filmlerin senaryo aşamasından desteklenmesi ve proje geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlemeyi de hedefliyor.

Abbas Kiarostami'nin sineması mercek altında alınacak

13. Akbank Kısa Film Festivali bu yıl, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden İranlı yönetmen Abbas Kiarostami'nin sinemasını mercek altına alacak. Festival kapsamında ünlü yönetmenin "10 Derste Sinema" belgeseli gösterilecek ve Kiarostami'nin sineması üzerine bir de söyleşi gerçekleştirilecek.



Kiarostami'nin yakın dostu görüntü yönetmeni Seifollah Samadian ise "Belgesel Sinema" bölümünün konuğu olacak. Samadian'ın Abbas Kiarostami ile ilgili yaptığı 76 dakika ve 15 saniye belgeseli, masterclass sırasında katılımcılarla buluşacak. Ayrıca Abbas Kiarostami ile Martin Scorsese Marakeş'te filmi de "Belgesel Sinema" bölümünde yer alacak.

"Deneyimler" bölümünde bu yıl, yönetmen Aslı Özge'nin bol ödüllü ilk filmi "Köprüdekiler" ve son filmi "Ansızın" gösterilecek ve yönetmenin deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirilecek. "Deneyimler" bölümünde ayrıca, Krakow Film Festivali Direktörü Krzysztof Gierat, uluslararası film festivalleri üzerine bir söyleşide sinemaseverlerle buluşacak.



13. Akbank Kısa Film Festivali’nin "Kısadan Uzuna" bölümünde, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun Venedik Film Festivali’nde gösterilen ilk kısa filmi "Dayım" ve ilk uzun metraj filmi "Hiçbiryerde" gösterilecek ve yönetmenle bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Balkan ülkelerine ayrılan "Özel Gösterim" bölümü ise bu yıl yönetmenlerden Istvan Kovacs ve Andrei Gruzsniczki'yi ağırlayacak.

Atölye ve söyleşi programı da zengin

13. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında, uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren senaryo koçu ve yapımcı Esther Wouda, başarılı genç kurgucu Umut Sakallıoğlu, oyuncu koçu Deniz Erdem, belgeselci ve eğitmen Semra Güzel Korver, sinema ve televizyon makyajı alanında uzmanlaşmış Şerife Aydın Terler ve Sezen Türkyılmaz Çaka gerçekleştirecekleri atölye çalışmaları ile deneyimlerini sinemaseverlerle paylaşacaklar.

Ayrıca Settar Tanrıöğen, Dilşad Çelebi ve Serkan Ercan ile “Oyuncu Gözüyle Kısa Film”, Seifollah Samadian, Rıza Oylum ve Farhad Eivazi ile “Abbas Kiarostami Sineması Üzerine”, Cansu Boğuşlu, Mehmet Zengin ve Güçlü Yaman ile "Görüntü Yönetmenliği", Mustafa Kara ve Selim Evci ile “Film Yapmaya Dair” başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.

'En İyi Film'e 5 bin dolar

52 ülkeden toplam 1055 filmin başvurduğu ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen 13. Akbank Kısa Film Festivali yarışması sonuçları 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek ödül gecesi ile açıklanacak. Yarışma jürisi tarafından ulusal ve uluslararası kategorilerde “En İyi Film” olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.

Ulusal ve uluslararası yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek olan yapımlar, 13. Akbank Kısa Film Festivali’nin ardından "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde gösterilecek. Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenen Akbank Kısa Film Forum bölümünde ise yapım desteği amaçlı kısa film senaryosu yarışmasını kazanan senaryo ise Akbank Sanat tarafından 3 bin TL ile ödüllendirilecek.