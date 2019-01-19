37 milyar liranın yüzde 90'ı Hazine'ye aktarılacak; Merkez Bankası genel kurul toplantısından: Sıfırladık mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisandan ocağa çektiği genel kurulu tamamlandı. Olağanüstü genel kurulda Merkez Bankası'nın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Genel Kurul'da söz alan hissedarlardan Adnan Bahar, "37 milyar liranın tamamı Hazine’ye devrediliyorsa geride sıfır mı kaldı 1 lira mı kaldı? Sıfırladık mı?" diye sorudu. Bahar, "El kaldırarak bu olmaz. Yanlış. 30 saniyede ana sözleşmede değişiklik yaptınız" diyerek karara tepki gösterdi.

TIKLAYIN - Merkez Bankası, 37 milyar liralık kârın yüzde 90'ını Hazine'ye aktaracak

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Edip Yılmaz tarafından verilen önergede, “Bankanın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kâr üzerinden Ticaret Bakanlığı Kâr Payı Avans Dağıtımı Hakkında Tebliği’nin 7. maddesi gereği, indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90’ının avans olarak dağıtılmak üzere karar alınması” istendi. Önerge kabul edildi.

30 saniyede değişiklik

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Merkez Bankası’nın kuruluşu sırasında maddi katkı verenler D grubu hissedarları oluşturuyor. Şu anda bu kişilerin yakınları hisselerin sahibi. Genel kurulda söz alan bu gruptaki hissedarlardan Adnan Bahar, “Hazine çok kötü durumda değil ama herhalde bir sıkıntı var” dedi. Kendilerine herhangi bir belge dağıtılmadığını, bankanın ne kadar kâr ettiğini bilmediklerini anlatan Bahar, basından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamasıyla 37 milyar liranın aktarılacağını öğrendiklerini söyledi. Bahar, “37 milyar liranın tamamı Hazine’ye devrediliyorsa geride sıfır mı kaldı 1 lira mı kaldı? Sıfırladık mı” diye sordu.

Açık oylama yönteminin de yanlış olduğunu belirten Bahar, “Oylamayı yanlış yaptınız. Mahkemeye gitse dönecek” dedi. Bunun üzerine Başkan Murat Çetinkaya, hukuki çalışma yapıldığını, boşluk olmadığını söyledi.

Bahar, Çetinkaya’ya “Boşluk var. El kaldırarak bu olmaz. Yanlış. 30 saniyede ana sözleşmede değişiklik yaptınız” diye konuştu.

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