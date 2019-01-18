Merkez Bankası, 37 milyar liralık kârın yüzde 90'ını Hazine'ye aktaracak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) nisandan ocağa çektiği genel kurulu tamamlandı. Olağanüstü genel kurulda Merkez Bankası'nın 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Toplantıda, TCMB Genel Kurulu'nun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı.

Bankanın 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Merkez Bankası Genel Kurulu 2018 yılı karından avans dağıtımı yapılmasına onay vererek, yüzde 90'ı avans olarak Hazine'ye aktarılacak.

Bu işlemin "piyasaya daha erken likidite sağlamak için" yapıldığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 37 milyar liralık tutarın çoğunluğunun ocak ayında devreye gireceğini açıklamıştı.