36 saat nöbet tutan asistan doktor intihar etti

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2.5 aydır asistan olarak görev yapan Dr. Ece Ceyda Güdemek, dün akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki, 6'ıncı katta bulunan evinin balkonundan intihar etti.

İntihar etmeden önce bıraktığı notta, ailevi sorunları ve çalışma koşullarıyla ilgili şikayetleri olduğunu yazan Dr. Ece Ceyda Güdemek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Dr. Güdemek'in intiharının ardından bazı yakınları da sosyal medyada genç doktorun çok ağır koşullarda çalıştığını ve 36 saat nöbet tuttuğunu söyledi.

Genç doktorun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.