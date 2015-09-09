36 milyon SIM kart yenilenecek

Mobil internette yeni nesil teknoloji 4.5G için geri sayım başladı. Türkiye’de 72 milyon aboneye sunulacak olan 4.5G’yi kullanabilmek için uyumlu SIM kartlar olmazsa olmaz. Ancak Türkiye’deki SIM kartların hemen hemen yarısı 4.5G desteklemiyor.

Hürriyet'te Ahmet Can'ın haberine göre, akıllı telefon ve tabletlerdeki mobil internet hızını en az 10 kata kadar arttıracak yeni iletişim teknolojisi 4.5G için geri sayım başladı. 1 Nisan 2016’da kullanıcılarla buluşması beklenen 4.5G kullanmak için öncelikli olarak 4G veya 4.5G destekleyen bir akıllı telefona sahip olması gerekiyor. Ancak bu yeni teknolojiden yararlanabilmek için SIM kartlarının da 4G veya 4.5G’ye uyumlu olması gerekiyor. Şu anda Türkiye’de toplamda yaklaşık 72 milyon cep telefonu hattı abonesi bulunuyor. Sektör yetkililerinden aldığımız bilgilere göre ise bu abonelerin yarısında 4.5G uyumlu SIM kart bulunmuyor. Bu da en az 36 milyon cep telefonu hattı abonesinin 4.5G kullanabilmesi için yeni bir SIM kart alması gerektiğini gösteriyor.

Yarısı 3G uyumlu



Bunun sebebi ise şu anda kullanılan SIM kartların yarısı 3G uyumlu olması. 900 MHz, 1800 MHz ve 2100 MHz frekanslarını destekleyen bu SIM kartlar sadece 3G teknolojisi ile kullanılabiliyor. Oysa ki 4.5G teknolojisinin kullanılacağı frekans ihalesi için yeni 800 MHz ile 2600 Mhz frekansları açıldı. Bu yüzden de 3G destekleyen eski SIM kartlar, söz konusu yeni frekansları desteklemiyor. 4G ve 4.5G destekleyen SIM kartların ismi ‘USIM’ olarak geçiyor. İşin aslına bakacak olursak Avea, Turkcell ve Vodafone 4.5G takviminden önce yeni teknolojiye uygun olan SIM kartları kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Ancak, SIM kartlar çok sık değiştirilmediğinden dolayı Türkiye’deki abonelerin birçoğu 4.5G uyumlu SIM karta geçiş yapamadı.

Ücretsiz de sunuluyor



16.7 milyon abonesi bulunan Avea, 4.5G destekleyen SIM kart sayılarının her geçen gün arttığını ifade ederek, “4.5G uyumlu SIM kart almak isteyen müşterilerimiz normal SIM kart değişim ücreti kadar ücret ödeyerek değişim yapabilirler. Ayrıca bu ay başlayan kampanya ile cihaz kampanyalarından yararlanan müşterilerimize 4.5G uyumlu SIM kart ücretsiz olarak sunuyoruz” açıklamasını yaptı. Turkcell, 4.5G’ye uzun zamandır hazırlandıklarını belirterek, “Uzun zamandır Turkcell İletişim Merkezleri’nden akıllı telefon alan tüm müşterilerimizin SIM kartlarını ücretsiz değiştiriyoruz” dedi. Vodafone ise şu açıklamayı yaptı: “2009’dan beri müşterilerimize 4.5G uyumlu SIM kart veriyoruz. Bu nedenle Vodafone abonelerinin yüzde 85’ine yakını 4.5G uyumlu SIM kart kullanıyor. Henüz SIM kartı değişmemiş olan abonelerimize çeşitli imkanlar sağlayacağız.” SIM kartını henüz değiştirmemiş ve mobil iletişim operatörlerinin bu kapsamda sunduğu kampanyadan yararlanmayan aboneler ücret karşılığında 4.5G’li SIM kartı satın alabilecek. Operatörlere göre değişen bu ücret, Avea’da 8 TL, Turkcell’de 19 TL, Vodafone’da ise 15 TL’lik fiyatlarla abonelere sunuluyor.



SIM kartınız 4.5G uyumlu mu?



ŞU anda kullandığınız SIM kartın 4.5G ile uyumlu olup olmadığını anlamanın birçok farklı yolu bulunuyor. Bunların başında abonesi olduğunuz mobil iletişim operatörünün müşteri hizmetleri numarasını aramak veya şubelerdeki çalışanlara danışmak bulunuyor. Ancak SIM kartınızın 4.5G ile uyumlu olup olmadığını siz de öğrenebilirsiniz. Cep telefonunuzda kullandığınız SIM kartı çıkarın. Kartın üzerinde bulunan çip kısmı kare şeklindeyse SIM kartınız 4.5G desteklemez. Ancak SIM kartınızın üzerinde yer alan çip dikdörtgen şekildeyse bu tip kartlar USIM olara 4.5G desteğine sahip olduğunu gösteriyor.