36. İstanbul Film Festivali heyecanı yaklaşıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin 36.sı için geri sayım başladı. Sinemaseverleri dünya sinemalarından en nitelikli ve başarılı filmler, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenlerle buluşturan festival Nisan ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

36. İstanbul Film Festivali bu yıl da sinemaseverlere en yenilerden klasiklere, usta yönetmenlerin başyapıtlarından yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlere zengin bir program sunacak. 20’nin üzerinde bölümde 200’ü aşkın filmin yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirilecek usta sinemacıların katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, sinema dersleri ve özel etkinlikleriyle festival on bir gün boyunca İstanbul’da sinema dolu günler yaşatacak.

Festival kapsamında Olivier Assayas’ın Cannes’da En İyi Yönetmen Ödüllü son filmi Personal Shopper, avangart sinemanın en tanınmış isimlerinden, 87 yaşındaki Şili asıllı Fransız yönetmen Alejandro Jodorowsky’nin son filmi Endless Poetry, Avusturya toplumunun en karanlık noktalarını günışığına çıkaran sıradışı sinemacı Ulrich Seidl’ın son filmi Safari, Ben Wheatley’den “modern bir 70’ler filmi” Free Fire, David Lynch’in en çok tartışılan ve en az anlaşılan ve festival kapsamında 4K restore kopyasıyla gösterilecek olan Mulholland Drive, Stuart Staples yönetmenliğinde bir Tindersticks Projesi, Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith, Rumba’yla kalpleri fetheden komedi ikilisi Fiona Gordon ve Dominique Abel’den Paris güzellemesi, Lost in Paris ve çok daha fazlası izleyici ile buluşacak.