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Yaşam

35 HRİSTİYAN YUNAN CAMİYİ TEMİZLEDİ AYVALIK (A.A)

20 Nisan 2011 21:20

-35 HRİSTİYAN YUNAN CAMİYİ TEMİZLEDİ AYVALIK (A.A) - 20.04.2011 - Yunanistan'ın Midilli adasındaki minaresiz Yeni Cami, Aeolistas Midilli Sivil Savunma İnisiyatif Grubu üyesi 35 Hristiyan Yunan vatandaşı tarafından temizlenip, boyandı. İnisiyatif grubunun üyesi Angelos Klimatsouras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakımsızlık nedeniyle kötü durumda olan Yeni Cami'nin bahçesinde ve içinde temizlik çalışması yaptıklarını ayrıca duvarları boyadıklarını söyledi. Temizlik ve bakım çalışmasını geçen pazar günü yaptıklarını belirten Klimatsouras, ''Caminin içi ve dışı temizlendi, bahçesindeki çimler biçildi ve çeşitli yazıların bulunduğu dış cephesi boyandı'' dedi.

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