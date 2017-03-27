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Ekonomi

3.59'un altını test eden Dolar/TL 3.62'yi aştı!

Kur sabah saatlerinde son bir ayın en düşük seviyesini görmüştü

27 Mart 2017 20:55

ABD'de geçen hafta sağlık hizmetleri yasa tasarısının oylamasının bir kez daha geri çekilmesi doların küresel çapta değer kaybetmesinde etkili oldu.

Türk Lirası yeni haftaya dolar karşısında yükselişle başladı. Son bir ayın en düşük seviyesine inen Dolar/TL 3.59 seviyesinin altını gördü. Kur daha sonra düşüşe geçerek akşam saatlerinde 3.62'ye kadar yükseldi.  

Güne 3,90 seviyesinin hemen altında başlayan Euro/TL ise, akşam saatlerinde 3.9384 seviyesine kadar yükseldi.

Bu haftaya bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları damga vuracak. Bu akşam saatlerinde Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın konuşma yapması bekleniyor. 

"Dolar daha da düşebilir"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu doların bir süre daha zayıflayabileceğini söyledi.

Turşucu "Bu hafta çok önemli bir gündem de yok. Her gün oy hakkı bulunan Fed üyelerinin konuşmalarını ve büyüme verilerini izleyeceğiz. O nedenle doları yukarı itecek çok fazla etmen yok" diye konuştu. 

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