"35 yıldır oyuncuyum, ayıptır; bana neden rol vermiyorlar?"

Oyuncu Yalçın Dümer, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Uzun zamandır mesleğini yapamadığını belirten Dümer, "Bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum" dedi. Dümer, Esra Balamir ile evlendiği gün törene dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geldiğini söylerken "Giderken bana ‘Bu evlilik 6 ay sürer’ demişti. Dediği oldu, evliliğim tam 6 ayda bitti" dedi.

Yalçın Dümer’in, '2. Sayfa' canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Benim çektiğim filmleri kim çekti? Yıllardır bana ne dizi veriyorlar, ne de film. Benim setimde çalışanlar, şimdi prodüktör oldular. Çok şükür borcum yok, ama bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum.

35 yıldır oyuncuyum, ayıptır bu. Geçen çok önemli bir prodüktöre denk geldim Ortaköy’de. ‘Hop! Adam da oldun şoför mü tuttun?’ dedim. ‘Bana bak! Kıvanç Tatlıtuğ benim önümde ceketini ilikliyor’ dedi. Ben de ona haddini bildiren cümleleri sıraladım. Ben Yıldız Kenter’in, Müjdat Gezen’in öğrencisiyim. Konservatuvarlıyım, bu piyasanın çoğu oduncu, yüzde 80’i oyuncu değil.

Belki geçmişte yaptığım bir hata, ama bilmiyorum. Şimdi hata yapan adam ertesi gün yine sette. Ne sabıkam var, ne bir şeyim. Hatamı yaptım, bunu kabul ettim. Özrümü de diledim. İnsanlar hata yapabilir, ben kimseyi yargılamam. Ama ayıptır. Konuşmasını bilmeyen insanlar rol alıyorlar. Bir güzel kız bul, yakışıklı adam, etrafına da tiyatrocuları doldur, olay bitti. Bugün başrol oynayan adam kendini imparator sanıyor. Bugünün yarını da var bunu unutmayın. Bizim filmlerimizde duygu vardı, samimiyet vardı.

Bana neden rol vermiyorlar biliyor musunuz? Bizi görünce utanıyor prodüktörler. Bizi görünce geçmişlerini hatırlıyorlar. Sanıyorlar ki biz onları görünce ‘bu eskiden çaycıydı, şofördü’ diyeceğiz, ama ben onlara 'helal olsun' derim. Sonuçta bu seviyelere gelmişler."

"Erdoğan, 'Bu evlilik 6 ay sürer' dedi, bitti"

Esra Balamir ile evliliğim Galatasaray Adası’nda oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gelmişti, o zaman belediye başkanıydı. Ben uğurladım. ‘Başkanım çok teşekkür ederim’ dedim. Giderken bana ‘Bu evlilik 6 ay sürer’ demişti. Dediği oldu, evliliğim tam 6 ayda bitti. (Gülüyor) Sonra Fenerbahçe maçına gittik Cumhurbaşkanımızla, orada bana ‘Gördün mü dediğim nasıl çıktı’ dedi. Kısa evliliğimi saymazsak 4 kez evlendim. Hayatım boyunca nafakaya çalıştım. Yeni kurtuldum, bitti."