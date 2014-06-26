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Yaşam

3,5 yıl sonra Avrupa’ya vizesiz seyahat edilebilecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, en erken 3 buçuk yıl sonra kaçak göçmenlerin geri kabulü şartıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebilecek

26 Haziran 2014 17:25

Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat için geri sayım başladı. Avrupa Birliği’nin şart koştuğu ve Aralık ayında Ankara’da imzalanan geri kabul anlaşması, Meclis onayından geçti. Süreçte herhangi bir sorun yaşanmazsa en geç 3 buçuk yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Avrupa’ya vize zorunluluğu kalkacak. Ancak bu da kaçak göçmenlerin geri kabulü şartına bağlandı.

Hürriyet’te yer alan haberde yapılan anlaşmaya göre, bir üçüncü ülke vatandaşı, Türkiye üzerinden Kaçak yollarla Avrupa’ya giderse ve yakalanırsa, AB ülkeleri bu vatandaşı Türkiye’ye geri gönderebilecek.Türkiye de bu anlaşma gereği bu kişiyi kabul etmek zorunda olacak. Kaçak göçmenler ülkelerine gidinceye kadar Türkiye’de barınacak.

Türkiye ayrıca, sınırlarda kontrol ve gözetimi arttıracak. Avrupa Birliği, en az 3 yıl boyunca Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kontrol edecek.

Eğer anlaşmanın tüm gerekleri sağlanırsa, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamasını kaldıracak.

 

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