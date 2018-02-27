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Sağlık

3,5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali'ye ilik nakli yapıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da tedavisi için kan bağışı bağışı kampanyası başlatılan lösemili 3,5 yaşındaki Yusuf Ali Gökçe'ye bugün İstanbul'da ilik nakli yapıldı

27 Şubat 2018 19:18

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da tedavisi için kan bağışı bağışı kampanyası başlatılan lösemili 3,5 yaşındaki Yusuf Ali Gökçe\'ye bugün İstanbul\'da ilik nakli yapıldı. Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.
Melike- Engin Gökçe çiftinin tek çocukları olan Yusuf Ali Gökçe, geçen ekim ayında lösemi teşhisi ile İstanbul\'da tedavi altına alındı. Yusuf Ali için sosyal medyada başlatılan kan bağışı çağrısı, Türk Kızılayı iş birliği ile kampanyaya dönüştü. 12 Ocak\'ta Ardahan Kongre Caddesi\'ndeki Kızılay Kan Merkezi\'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına yüzlerce kişi destek verdi. Ardahanlılar\'ın yanı sıra Vali Mehmet Emin Bilmez\'in eşi Meral Bilmez, asker, polis ve öğrenciler, Yusuf Ali Gökçe için kan bağışında bulundu.
Uygun iliğin bulunmasıyla Yusuf Ali Gökçe bugün İstanbul\'da özel bir hastanede ameliyata alındı. İlik nakli gerçekleştirilen Yusuf Ali\'nin ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. İsmini taşıyan torununun bir an evvel sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirten Yusuf Gökçe, \"Destek veren ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün uygun ilik bulundu ve nakledildi. Umarım torunum kısa sürede sağlığına kavuşur ve güzel günler geçiririz\" dedi.
Yusuf Ali Gökçe, tedavi süresince odasını ve oyuncaklarını özlediğini belirterek bir önce iyileşmek ve evine dönmek istediğini söylemişti.

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